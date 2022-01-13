发展栾川康养旅游 知名专家建言献策

15日，第五届河南招才引智创新发展大会2022全国知名康养专家企业(栾川)行活动举行，来自全国康养旅游领域的知名专家、行业大咖走进栾川，为康养旅游产业发展把脉问诊、建言献策。

15日，第五届河南招才引智创新发展大会2022全国知名康养专家企业(栾川)行活动举行，来自全国康养旅游领域的知名专家、行业大咖走进栾川，为康养旅游产业发展把脉问诊、建言献策。

本次活动是第五届河南招才引智创新发展大会人社部专家服务团河南行的第一站，也是由市人社局与栾川县政府共同承办的“才聚河洛”洛阳招才引智专场系列活动之一，旨在通过创新引才举措，着力延揽一批高层次、创新型、引领型人才(团队)，助力洛阳产业发展，推动乡村旅游转型升级。

活动突出招才引智与招商引资相结合、邀请专家与邀请企业相结合、专题培训与观摩指导相结合、培养人才与洽谈项目相结合，引导全国知名康养旅游专家(企业)到基层一线，通过技术咨询、培训讲座、现场指导、示范教学、项目合作等形式，支持栾川县打造全国全域旅游示范基地、全域旅居康养示范区。

与会专家先后前往栾川县庙子镇庄子村、合峪镇兰花产业园、君山制药、陶湾镇南沟等地，实地考察健康康养、休闲民宿、乡村运营等工作。段与杨、史御力、于浩波等专家分别围绕乡村旅游、文旅文创、康养度假等方面为全市旅游行业从业人员进行专题辅导。傅明、张俊丰、翟红伟等6位专家被聘任为栾川县康养产业智库专家。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 李帆 符新艺 文/图)