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徐衣显与人保财险河南省分公司副总经理陈雷举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 17:57

　　14日下午，市长徐衣显与人保财险河南省分公司主持全面工作的党委副书记、副总经理陈雷一行举行工作会谈，双方就深化战略合作、新险种开发、“险资入洛”等方面进行深入交流并达成广泛共识。

　　徐衣显对陈雷一行表示欢迎，对人保财险河南省分公司长期以来为洛阳经济社会发展作出的积极贡献表示感谢。他说，洛阳市锚定万亿级经济总量目标，抢抓国家重大战略机遇，经济社会发展呈现良好态势，政策红利叠加，潜在优势厚植，市场空间巨大，发展前景广阔。我省全面启动推进“险资入豫”专项行动，引导保险机构服务实体经济建设，助力全省经济高质量发展。洛阳市将认真落实省委省政府部署，加强统筹协调，完善工作机制，以项目化、清单化方式深化与人保财险河南分公司的战略合作，以全链条、保姆式服务推动合作事项落地见效。希望人保财险河南省分公司紧紧围绕“国之大者”“省之要者” “市之重者”“民之盼者”，双方共同推进“险资入洛”，更好满足群众日益增长的保险需求，为洛阳产业发展、城市提质、乡村振兴等提供更加有力的支持保障，助推洛阳经济社会高质量发展。

　　陈雷表示，人保财险河南省分公司将抢抓洛阳发展机遇，积极推动“险资入豫”专项行动，聚焦洛阳乡村振兴、实体经济转型升级、重点工程项目建设、绿色低碳转型发展等更多领域，找准契合点、围绕关键点、突出薄弱点，高质量谋划实施一批合作项目，充分发挥保险风险保障功能，为洛阳加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

　　李新建参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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