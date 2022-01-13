洛龙区举行政银企洽谈会 意向签约金额6.7亿元

15日，洛龙区举行“金融+科技创新助楼宇经济”政银企洽谈会，银企双方签约一批新的合作项目，4家银行与企业代表进行了签约，意向总额达6.7亿元。

15日，洛龙区举行“金融+科技创新助楼宇经济”政银企洽谈会，银企双方签约一批新的合作项目，4家银行与企业代表进行了签约，意向总额达6.7亿元。

此次洽谈会旨在通过搭建政银企沟通平台，推动银企合作持续深入开展，缓解科技型企业融资困难，降低融资成本，推动企业科技创新，增强创新驱动发展实效，加快实现产业转型升级，助推企业高质量发展。共有18家银行、2家基金公司、25家企业、5家园区参加本次洽谈会。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 苟华云）