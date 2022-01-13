拥军+助农！爱心团队送3000斤西瓜致敬“最可爱的人”

15日，洛阳“与爱同行”志愿者团队为驻洛某部送来3000斤香甜西瓜和近百件矿泉水，致敬“最可爱的人”。
15日，洛阳“与爱同行”志愿者团队为驻洛某部送来3000斤香甜西瓜和近百件矿泉水，致敬“最可爱的人”。
15日，洛阳“与爱同行”志愿者团队为驻洛某部送来3000斤西瓜和近百件矿泉水，致敬“最可爱的人”。
据了解，浓浓拥军情背后，还有爱心助瓜农的故事。这3000斤西瓜来自洛宁县一位为滞销西瓜而发愁的瓜农。得知情况后，该志愿者团队自发组织、接力购买，经牵线搭桥，“助农西瓜”变身“拥军西瓜”，甜到心头。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 白英平 摄影报道)
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