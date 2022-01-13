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“理响洛城”党的创新理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛正在进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 15:10

　　“我们是共产党员，宁死也不当俘虏！”随着一声高呼，三名“战士”英勇就义。这是“理响洛城”党的创新理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛现场的一幕。参赛选手们通过精彩表演，重现解放战争时期五虎庙山顶上3名战士激烈战斗的场景，带领观众沉浸式感受革命先烈的大无畏精神。

　　15日，由中共洛阳市委宣传部主办，“学习强国”洛阳学习平台、洛阳广播电视台承办，洛阳市新华书店协办的“理响洛城”党的创新理论宣讲大赛暨“百姓名嘴”选拔赛决赛在洛阳广播电视台举行。来自全市的专兼职理论宣讲工作者、百姓宣讲员和热爱理论宣讲的演讲者从历史和自身经历出发，带来精彩纷呈的比赛作品。

　　今年3月，此次活动在全市启动，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵以及在洛阳的生动实践开展宣讲，旨在生动阐述党的创新理论，讲好中国故事、河南故事、洛阳故事，以更加自信昂扬的精神风貌和进取姿态投身建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的生动实践。

　　据悉，经过前期选拔，此次共有38部作品进入决赛，分为故事类作品30部和文艺类作品8部，将评选故事类一等奖1名、二等奖2名、三等奖8名、优秀奖若干名；文艺类一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名、优秀奖若干。敬请期待今天下午的比赛结果！(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 董二丽 郭萌萌)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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