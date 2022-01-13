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紧急提醒！连霍高速洛阳辖区多站点禁上站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 13:11

　　15日中午，记者从洛阳高速交警支队获悉，当日11时46分，接省路警指令，因道路积水，连霍高速偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站临时禁止所有车辆上站。请广大司机朋友注意关注路况信息。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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