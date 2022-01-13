兴趣化主导！今年洛阳社区暑期托管课程“点单”趋势更强

对于家有子女的双职工家庭来说，暑期如何带娃是难题。

对于家有子女的双职工家庭来说，暑期如何带娃是难题。经过去年的试水后，这个暑期，洛阳市更多社区搭建起了暑期托管平台，并依照辖区青少年“点单”、社区“送单”的方式，积极对接社会资源推出特色课程，将“T台”“海洋馆”“健身房”等“搬”到居民家门口，目标差异化、课程个性化、受众精准化、种类兴趣化趋势更加显著。

专家指出，当前，我市社区暑期托管服务遵从国家“五育并举”教育方针，未来将成为假期常态，最终助力教育改革。

今年，我市更多社区向居民免费提供暑期托管服务

“大家猜一猜，这是海洋中哪种动物的牙齿？”近日，一堂名为《鲨鱼故事》的青少年暑期托管课程在洛龙区关林街道槐树湾社区新时代文明实践站内火热开讲，讲台上接二连三抛出问题的是来自龙门海洋馆的科普志愿者，台下不时传出阵阵惊呼的都是社区的孩子们。

在距离槐树湾社区不远的洛龙区郑村社区，本就位于隋唐时期的里坊区内、具有厚重的历史文化底色，所以，里坊文化课一经推出，就收获了不少小朋友们的喜爱。

“里坊是古代都城建制结构的最小单位，咱们郑村社区主要由康俗、正俗、归德、仁和4个里坊组成。”讲台上，社区大学生志愿者一边指着洛阳市隋唐里坊区现状地形图，一边将有关里坊的历史娓娓道来。讲台下，孩子们的眼神里满是好奇与求知。据了解，这样的特色课程将一直持续至8月中旬。

洛报融媒记者从各区文明办了解到，这个暑假，我市很多社区都依托新时代文明实践站开设免费的暑期特色托管班，在帮助解决辖区居民暑期带娃实际困难的基础上，推动“文化进社区”系列活动开出“双响炮”。