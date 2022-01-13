家里无人带娃？洛龙区教体局：正在制定幼儿园暑期托管服务管理方案

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：幼儿园的暑期放假通知，让家长感到措手不及。请问幼儿园是否可以在校内开设托管服务，解决家中无人带娃的难题？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：幼儿园的暑期放假通知，让家长感到措手不及。幼儿园是否可以开设托管服务？解决家中无人带娃的难题。

洛龙区教体局局回复：目前我局正在制定幼儿园暑期托管服务管理方案，待方案通过后会第一时间通知各幼儿园，请您关注园所微信群，及时获取幼儿园暑期托管相关方案。

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