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国家卫健委：昨日新增本土感染者“64+368”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 国家卫生健康委员会 2022.07.15 10:24

　　7月14日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例113例。其中境外输入病例49例(福建13例，广东11例，上海5例，内蒙古3例，重庆3例，四川3例，云南3例，天津2例，辽宁2例，浙江2例，山东2例)，含3例由无症状感染者转为确诊病例(浙江2例，广东1例)；本土病例64例(甘肃30例，广东17例，海南7例，上海6例，江西2例，内蒙古1例，河南1例)，含13例由无症状感染者转为确诊病例(海南5例，甘肃5例，广东3例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

　　当日新增治愈出院病例93例，其中境外输入病例41例，本土病例52例(安徽32例，上海11例，广东4例，陕西4例，山东1例)，解除医学观察的密切接触者8659人，重症病例较前一日增加1例。

　　境外输入现有确诊病例449例(无重症病例)，无现有疑似病例。累计确诊病例19929例，累计治愈出院病例19480例，无死亡病例。

　　截至7月14日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1139例(其中重症病例1例)，累计治愈出院病例220778例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例227143例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者4411966人，尚在医学观察的密切接触者123882人。

　　31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者420例，其中境外输入52例，本土368例(广西165例，河南51例，甘肃41例，上海39例，广东39例，江苏13例，山东9例，江西7例，福建3例，海南1例)。

　　当日解除医学观察的无症状感染者282例，其中境外输入56例，本土226例(安徽133例，江苏69例，上海9例，辽宁5例，天津3例，广东3例，陕西2例，福建1例，四川1例)；当日转为确诊病例16例(境外输入3例)；尚在医学观察的无症状感染者3336例(境外输入372例)。

　　累计收到港澳台地区通报确诊病例4534713例。其中，香港特别行政区344088例(出院65331例，死亡9427例)，澳门特别行政区696例(出院181例，死亡5例)，台湾地区4189929例(出院13742例，死亡7917例)。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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