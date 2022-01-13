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阵雨、暴雨 刚刚洛阳市气象台发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 09:40

　　15日8时，洛阳市气象台发布重要天气报告。根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和低涡共同影响，15日到16日，我市有中等强度降水天气过程，雨量分布不均。15日有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强对流天气；16日有中到大雨，偏北地区有大雨，局部地区有暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。累计降水量全市大部20～40毫米，个别站点70～110毫米；最大小时降水量50～80毫米。

　　报告指出，此次降水过程对有效缓解和解除我市旱情有利，但需要密切关注局地强降水可能引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查。需关注短时强降水、雷暴大风等灾害性天气及衍生灾害的影响。请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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