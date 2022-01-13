古人也爱吃烧烤 技法食材挺讲究

夏天的夜晚，城市灯火通明，三五好友聚在一起，吃烧烤一直是热门选择之一。

曹魏白玉杯

夏天的夜晚，城市灯火通明，三五好友聚在一起，吃烧烤一直是热门选择之一。其实不仅现代人爱吃烧烤，这种烹饪手法在中国古代就已经非常流行。近日，记者走进我市部分博物馆，从文物中一窥古人夏日饮食习惯，感受我国饮食文化的源远流长。

错金银铜鼎

《诗经》里有“一兔三吃” 古人吃法五花八门

《诗经》中的故事多发生在河洛地区，而其中有关于炙的记载。古代并没有“烧烤”这个词，而是用“炙”来指代。

“烧烤当然不是现代人的专利，古人吃法更是五花八门。”我市文史专家安锋介绍，《诗经·瓠叶》云：“有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言献之。有兔斯首，燔之炙之……有兔斯首，燔之炮之……”这里描绘了一群贵族烤着兔肉饮酒的场景，而且人家吃得还特别讲究，“一兔三吃”，分别用炮、燔、炙三种烧烤技法烹饪。

安锋说，烧烤在古代有三种技法，分别为燔、炮、炙。燔，《礼记》中解释“加于火上曰燔”，也就是直接放在火上烤；炮，需要先将食材用草或者湿泥包裹起来，然后放到火中烤，做法类似于后世的叫花鸡；炙，“贯串而置于火上”，可以理解为现代意义上的烤串。

《孟子·尽心下》中公孙丑问：“脍炙与羊枣孰美？”脍，指的是细切的肉或鱼，脍炙就是烤肉或者烤鱼。可见早在先秦，烧烤就已经出现。由此，后来人们把到处为人所称颂的诗文称为“脍炙人口”。

《楚辞·大招》云：“魂兮归徕！恣所择只。炙鸹烝凫，煔鹑陈只。”看看当时楚国人吃得有多“野”，烤乌鸦是个什么味道？现代人恐怕很难想象！