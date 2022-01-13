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洛阳今天晴天转多云 部分地区有阵雨、雷阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.15 09:25

　　昨天，最高气温超过35℃，热烈的夏天又回来了。

　　据国家气候中心监测显示，今年6月以来(截至7月12日)，我国平均高温日数5.3天，较常年同期偏多2.4天，为1961年以来历史同期最多。

　　炎炎夏日，大家需要做好消暑降温工作，同时也应注意：饮食上不应“冷热交替”，否则易造成胃部消化不良；不要长时间待在空调房，一般开空调两三个小时后，就应开窗通风半小时；不要一次性喝太多水，猛喝水或加重心脏负担，引发胸闷、气短、呼吸困难等症状。

　　昨天，省气象台发布重要天气报告，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和低涡共同影响，昨天到今天，我省多对流性天气，黄河以北和中东部部分县市有中到大雨，局地暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。16日前后，我省黄河以北和京广线以东有大到暴雨，局部大暴雨。要重点关注强降水可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害、城市内涝等气象风险灾害，加强中小水库和灾害隐患点巡查排险，同时关注上游来水叠加影响。请注意关切属地气象台站发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　最后，来看下我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受副高边缘西南气流和中低层低涡切变影响，预计：今天，晴天转多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到36℃；明天，多云转阴天，有中阵雨、雷阵雨，局部大雨或暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风转偏西风3级左右，气温23℃到33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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