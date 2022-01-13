电线杆长出“蜘蛛网” 严管街变成“菜市场”

昨日上午，市创建办在孟津区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，慧林路、八一路等部分区域文明创建工作存在多个突出问题，亟须整改。

昨日上午，市创建办在孟津区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，慧林路、八一路等部分区域文明创建工作存在多个突出问题，亟须整改。

孟津区慧林路沿线商铺较多，人流量、车流量较大。督查人员在此走访发现，该路段机动车、非机动车乱停乱放现象较为突出。在慧林路335号，一栋空置的两层楼房里堆满了垃圾，已成为人们随地大小便的场所。

在天启胡同，电线私拉乱扯现象严重，各种线缆在半空中缠绕交错、布设混乱，存在捆扎不规范、整治标准低等问题。在寨后街，一根电线杆上搭着从四面八方接来的几十根线缆，犹如一张“蜘蛛网”，不仅影响城市形象，也存在安全隐患。

在竖立着“严管路段”标志牌的八一路慧林路至桂花大道段，督查人员发现大量菜贩、早餐摊点等占道经营，严重影响行人、车辆正常通行。同时，部分沿街垃圾箱遍布污垢，存在脏、乱、臭现象。

对于上述问题，督查人员一一拍照取证，并移交相关责任单位，要求其对检查发现的问题进行整改。当日，督查人员还对瀍河区上窑社区此前存在的问题进行了“回头看”，发现相关问题已得到整改。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王冠峰 文/图)