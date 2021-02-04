山洪灾害有哪些特点？

山洪灾害是指由山洪暴发而给人们带来的危害，包括溪河洪水泛滥、泥石流、山体滑坡等造成的人员伤亡、财产损失、基础设施毁坏及环境资源破坏等。

山洪灾害是指由山洪暴发而给人们带来的危害，包括溪河洪水泛滥、泥石流、山体滑坡等造成的人员伤亡、财产损失、基础设施毁坏及环境资源破坏等。《洛阳市防汛应急预案》载明，我市有山洪灾害防治任务的县(区)有偃师区、孟津区、新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、嵩县、栾川县、洛龙区和伊滨区。

山洪灾害的成因是特殊的气候和降雨、复杂的地貌地质条件、生态环境与人类活动影响。山洪灾害有四个特点。

一是季节性强，频率高。山洪灾害主要集中在汛期，特别是主汛期。在我市，全年80%以上的山洪都发生在6月至8月。

二是区域性明显，易发性强。位于暴雨中心区的山丘区，易形成具有冲击力的地表径流，导致山洪暴发，形成山洪灾害。我市属于山洪易发区。

三是来势迅猛，成灾快。山丘区因山高坡陡、溪河密集，降雨迅速转化为径流，且汇流快、流速大，降雨后几个小时即成灾。

四是破坏性强，危害严重。山洪灾害发生时往往伴生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，经常造成河流改道、公路中断、耕地冲淹等。

山洪灾害的表现形式有溪河洪水、泥石流、山体滑坡、崩塌四种。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)