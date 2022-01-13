一眼锁定你！监控员下班途中“邂逅”盗贼

监控员下班回家途中，偶遇盗窃嫌疑人，悄悄跟踪至藏车窝点……近日，涧西警方成功破获系列盗窃山地车案，端掉藏车窝点，缴获被盗赃车17辆。

绘图 吴芳

监控员下班回家途中，偶遇盗窃嫌疑人，悄悄跟踪至藏车窝点……近日，涧西警方成功破获系列盗窃山地车案，端掉藏车窝点，缴获被盗赃车17辆。

6月29日傍晚，市民张先生报警称，他停放在涧西区西苑路东方医院南门的黑色山地自行车被盗，被盗车辆购买价格2800元。

接报后，市公安局涧西分局巡特警大队民警陈超德等人迅速开展侦查。民警询问报警人获悉，被盗的黑色山地车在停放时未锁大锁。

随后，民警与涧西监控中心联合行动，查看现场监控视频，发现当天17时7分，一名穿紫色短袖、黑色短裤的可疑男子将黑色山地车盗走，后骑车沿西苑路向东逃离。

民警与涧西监控中心对近期同类警情进行梳理发现，在6月29日张先生的车被盗之前的6月19日、6月18日、6月16日、5月15日，分别在涧西区西苑路、景华路与郑州路交叉口、黔川路、景华路与周山大道交叉口，至少发生5起山地车被盗案件。

“我们经串并案研判分析，发现这些盗车案件作案手段相似，作案嫌疑人为同一可疑男子。该嫌疑人每次都是17时以后步行出门，物色未锁大锁的山地车下手，作案区域均在涧西区上海市场周边。”涧西分局有关负责人介绍，他们根据这一线索，一方面加大排查力度，一方面要求每名监控员熟记嫌疑人特征，对嫌疑人经常活动的上海市场周边区域进行重点监控。

7月5日傍晚，涧西监控中心监控员骑电动车下班回家途中，行至郑州路时，发现一名男子骑着一辆黑色山地车沿郑州路由南向北疾驶，而这名男子正是民警要找的盗窃嫌疑人。监控员调转车头一路紧跟，看到嫌疑人将所骑的山地车藏于涧西区四号街坊一个小屋内。

此时，监控员赶紧通知涧西分局巡特警大队，民警接到信息及时赶到，发现这个小屋内藏有17辆山地车。很快，民警在附近将犯罪嫌疑人抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人康某对自己多次盗窃山地车的犯罪事实供认不讳，小屋内所藏车辆均为盗窃所得。

目前，康某已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群)