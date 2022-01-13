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高招艺术类本科A段明日开始录取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 09:18

　　16日、17日，我省2022年普通高招艺术类本科A段进行录取工作。

　　市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，艺术类本科A段实行平行志愿，即“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。在正式投档前，省教育考试院会进行多次模拟投档，模拟投档期间考生档案状态不会发生改变。

　　“录取期间，考生要及时关注自己的档案状态和录取情况。”高冰南提醒，考生可登录河南省教育厅、河南省阳光高考信息平台、河南省教育考试院等网站及时查看。

　　考生档案状态分为自由可投、已投档、录取。其中，已投档是指省教育考试院已将档案投给了相关院校，院校可以下载、阅读考生档案，然后做出录取过程的相关处理。已投档是被录取的前提，各校录取进程不同，已投档状态的考生可耐心等待，持续关注自己的录取状态。录取指录取流程完成，考生已经被正式录取。自由可投指考生所填报的批次未开始投档、该批次档案没有投出去或投出后又被学校退档。

　　若开始录取后，考生的电子档案流转状态始终显示自由可投，考生和家长可提前关注本批次的征集志愿填报时间，抓住“捡漏”机会。

　　7月18日9时至18时，艺术类本科A段将征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生，可在征集志愿开始前，登录省教育考试院官网，查看征集志愿高校、专业名单等相关信息。

　　需要注意的是，填报志愿前，考生应确定自己尚未被任何院校录取，已投档的考生不可填报。此外，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据,即使原来报过这些学校的志愿，也须重新填报。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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