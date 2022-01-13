洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

楼道杂物问题成了“老大难”？这些做法值得借鉴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 09:18

　　不少小区都存在这种情况：楼道成为部分业主的“储物点”，废纸箱、自行车、鞋柜、花盆……堆放的杂物五花八门，往往很难处理。楼道里堆放杂物为啥变成“老大难”问题？有没有什么解决办法？记者进行了采访。

　　楼道里堆放杂物惹人厌

　　近日，家在涧西区建设路附近一个小区的居民王女士来电反映，邻居常年在楼道里堆放各类杂物。“这不仅影响了楼道环境，还给其他居民出行造成不便。”王女士说。

　　她向物业公司、社区等反映过该问题。在物业公司的督促下，情况有所改善，但没过多久就恢复原样了。

　　瀍河区春都路附近一个小区的居民陈先生也遇到了类似的问题。“楼道里堆放杂物，有消防安全隐患。我曾向消防救援部门投诉过，每次投诉后，会好一阵子，但没过多久杂物又堆起来了。”陈先生说，楼道是公共区域，居民不可以擅自占用，万一发生意外，逃生通道就会不通畅，但就是有人想不明白。

　　楼道里堆放杂物成了“老大难”问题

　　记者在采访中发现，出现楼道里堆放杂物问题的，大多是老旧小区。不少居民在洛阳网“百姓呼声”平台上发帖反映了这一问题，下面各单位的回复大多是“已通知物业公司处理”。记者联系部分当事人，得知问题并没得到彻底解决。

　　“光靠我们，确实不能彻底解决楼道里堆放杂物的问题。”涧西区一小区物业公司负责人说，“物业公司没有执法权，如果居民不配合，我们强制清理楼道里的杂物肯定会引发矛盾，所以我们一般不这么做。”

　　西工区一家物业公司负责人说，如果楼道里堆放的是垃圾，他们会去清理，但如果居民堆放的是私人物品，他们就没办法强制清理。

　　记者查询发现，近年，各地不少居民通过诉讼、调解，解决楼道里堆放杂物的问题，但以这种方式维权花费的时间、精力成本较高。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室...
  • 阵雨、暴雨 刚刚洛阳市气象台发布重要...
  • 这座过街天桥建成后，为啥闲置了近两年？
  • 洛阳公交敬老爱老线路来了
  • 筑牢疫情防控电子围栏！洛阳通报各县...
  • 洛阳全力布局打造氢能产业高地
  • 栾川县庙子镇山湾村：景村一体 美丽乡...
  • 洛阳师范学院拟公开招聘工作人员46名
  • 筑牢重振洛阳辉煌的产业根基——一论...
  • 建议收藏！洛阳多个区县核酸检测采样...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    洛阳中科GMP研发生产基...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    精彩热帖

    抓拍

    洁白的荷花

    一组小品

    雨中长春花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605