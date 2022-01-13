楼道杂物问题成了“老大难”？这些做法值得借鉴

不少小区都存在这种情况：楼道成为部分业主的“储物点”，废纸箱、自行车、鞋柜、花盆……堆放的杂物五花八门，往往很难处理。楼道里堆放杂物为啥变成“老大难”问题？有没有什么解决办法？记者进行了采访。

不少小区都存在这种情况：楼道成为部分业主的“储物点”，废纸箱、自行车、鞋柜、花盆……堆放的杂物五花八门，往往很难处理。楼道里堆放杂物为啥变成“老大难”问题？有没有什么解决办法？记者进行了采访。

楼道里堆放杂物惹人厌

近日，家在涧西区建设路附近一个小区的居民王女士来电反映，邻居常年在楼道里堆放各类杂物。“这不仅影响了楼道环境，还给其他居民出行造成不便。”王女士说。

她向物业公司、社区等反映过该问题。在物业公司的督促下，情况有所改善，但没过多久就恢复原样了。

瀍河区春都路附近一个小区的居民陈先生也遇到了类似的问题。“楼道里堆放杂物，有消防安全隐患。我曾向消防救援部门投诉过，每次投诉后，会好一阵子，但没过多久杂物又堆起来了。”陈先生说，楼道是公共区域，居民不可以擅自占用，万一发生意外，逃生通道就会不通畅，但就是有人想不明白。

楼道里堆放杂物成了“老大难”问题

记者在采访中发现，出现楼道里堆放杂物问题的，大多是老旧小区。不少居民在洛阳网“百姓呼声”平台上发帖反映了这一问题，下面各单位的回复大多是“已通知物业公司处理”。记者联系部分当事人，得知问题并没得到彻底解决。

“光靠我们，确实不能彻底解决楼道里堆放杂物的问题。”涧西区一小区物业公司负责人说，“物业公司没有执法权，如果居民不配合，我们强制清理楼道里的杂物肯定会引发矛盾，所以我们一般不这么做。”

西工区一家物业公司负责人说，如果楼道里堆放的是垃圾，他们会去清理，但如果居民堆放的是私人物品，他们就没办法强制清理。

记者查询发现，近年，各地不少居民通过诉讼、调解，解决楼道里堆放杂物的问题，但以这种方式维权花费的时间、精力成本较高。