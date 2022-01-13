从年轻人对数字藏品“上头”说开来

前不久，洛阳博物馆以东汉石辟邪等馆藏文物为原型，联手第三方平台发布了《洛邑盛景》系列数字藏品，赢得众多年轻网友的追捧和抢购。

发售3000件，每件售价39.9元，仅3天便售罄！前不久，洛阳博物馆以东汉石辟邪等馆藏文物为原型，联手第三方平台发布了《洛邑盛景》系列数字藏品，赢得众多年轻网友的追捧和抢购。年轻人为何对其如此“上头”？值得一说。

简单来说，数字藏品就是现实物品在虚拟世界里唯一对应的物品。在现有技术赋能下，从文物到画作再到摄影作品，都可以摇身变为数字藏品。从一定意义上讲，因为唯一稀缺，这类产品本身散发着独特魅力、激发着人们的收藏欲。同时，因为闪烁着创造的火花、灵感的光芒，人们透过一件件数字藏品，更能收获奇妙的观感、全新的体验、满满的回忆，这对年轻人显然有着较大吸引力。

事实上，从经常“上线即秒空”的数字藏品，到观看人数动辄几千万甚至几亿的线上演唱会，再到因数字技术精彩还原而爆火的动态版《千里江山图》，都是文化数字化的生动一角。通过数字化创造的“任意门”，其不仅让文化传承有了多彩打开方式，还成为圈粉年轻人的新手段新路径。正如第46次《中国互联网发展状况统计报告》显示，全国9.4亿名网民中，有60%以上的移动网络用户将“冲浪”时间分配给了数字文化消费，而青年正是其中的主力军。是他们的拥趸，让这股虚拟世界的浪潮肆意翻涌。

“一步一故事，满城皆文化”，对于文化丰富厚重的洛阳而言，以数字化赋能文化产业高质量发展大有可为。更何况，今天的洛阳正致力让更多年轻人青睐，抓住了这个风口，我们定能在圈粉年轻人中收获更多惊喜。(张庆旭)