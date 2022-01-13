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曹会敏：独“阅”乐不如众“阅”乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.15 09:17

曹会敏在看书

　　“我经常看《记者串门》这个栏目，一个个贴近生活的串门故事仿佛就在身边，也让我想到一位不仅自己爱读书，还带动身边人读书的热心大姐，你们能否去她家串串门？”近日，受读者的热心推荐，记者来到52岁的市民曹会敏家中串门。她身穿一袭亚麻长裙，手中拿着一本有关家庭教育方面的书。近年来，她变身为“公益读书宣传员”，传递书香。

　　孩子出生前，她迷上了家庭教育

　　走进曹会敏的家，记者看到不少有关家庭教育方面的书籍，随意打开一本，里面是密密麻麻的批注。她笑着说，她在孩子出生之前就迷上了家庭教育。

　　“1992年，我结婚不久，朋友借给我几本有关家庭教育的书籍，让我一下对家庭教育产生了浓厚的兴趣。”曹会敏回忆，1994年，她的女儿出生，作为一名厂矿职工，从《0岁方案》到《发现母亲》，她利用闲暇看书充电。“《发现母亲》里有一句名言，即‘推动世界的手是摇摇篮的手’，让我记忆深刻。可以说，母亲对一个家庭家风的形成，起到了很重要的作用。”她说。

　　2000年，曹会敏和丈夫联合身边几个家庭结伴带娃，还成立了家长俱乐部。“每到双休日，我们会一起带着孩子们去公园游玩，认识各种植物。有一次中秋节，大家还到洛浦公园赏月，分享有关月亮的故事。”曹会敏说。

　　2007年，在丈夫的鼓励下，曹会敏参加学习并完成相关职业培训课程，成为一名家庭教育指导师。如今，她的女儿学业有成，并走上心仪的工作岗位。去年，她初次尝试在线上开设音频直播课，以《陪女儿一起成长》为题向网友分享经验，受到好评。“优良的家风应该传承下去，我希望女儿今后也能像我一样，重视家庭教育。”她说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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