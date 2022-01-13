退休后，老年人如何开拓新的朋友圈

中老年人退休后回归家庭，随着生活环境的变化，朋友圈也发生了变化。如何寻找新朋友，建立新的朋友圈成为困惑部分中老年人的难题。我们在社区找到一些在此方面有所突破的中老年人代表，希望他们的经验能帮助中老年人打开新的友谊之门。

大家在一起交流怎样建立新的朋友圈

●时间：7月13日

●地点：天元社区党群服务中心

●主持人：王蕊天元社区党委书记

●开场白：中老年人退休后回归家庭，随着生活环境的变化，朋友圈也发生了变化。如何寻找新朋友，建立新的朋友圈成为困惑部分中老年人的难题。我们在社区找到一些在此方面有所突破的中老年人代表，希望他们的经验能帮助中老年人打开新的友谊之门。

嘉宾出场

赵瑞：洛龙区天元社区居民，59岁

观点：兴趣是打开友谊大门的钥匙

刚刚退休的我，心情很失落。以前的同事忙于自己的工作，渐渐少了联系；曾经繁忙的工作电话，让我十分想念。面对这份退休后的轻松，我有些不知所措。生活节奏变慢，社交活动减少，自己开始变得有些封闭。

当我意识到这个问题后，我就开始求变。一次偶然的机会，我接触到洛阳市诗词协会，并成为其中一员。在参加几次诗词活动后，我爱上了写诗，也爱上了团队的氛围，更重要的是结交了许多好朋友。大家采风、作诗、交流……生活不仅丰富多彩，还有了几分诗意。之后，我通过诗社朋友介绍加入了社区的合唱团。大家说我是“诗社里最会唱歌的，合唱团里最会写诗的”。

我认为，人生要分好几个阶段，20多岁之前我们一直在学习，到退休前我们一直忙于工作，那么只有在退休后我们才开始生活。现在许多朋友看到我丰富的退休生活，都问我如何突破自我，找到新的朋友圈。其实，兴趣是打开友谊大门的钥匙，挖掘自己的兴趣点，通过兴趣找到与自己趣味相投的人。

退休生活对于我来说一切都是新的，我要热情拥抱它。而丰富多彩的生活和趣味相投的朋友更是永葆青春的秘诀。