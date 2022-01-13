市委政法委员会全体（扩大）会议召开 杨骁出席并讲话

昨日，市委政法委员会全体(扩大)会议暨全市政法委书记重点工作推进会议召开，传达上级有关会议精神，研究审议有关文件，安排部署重点工作。 昨日，市委政法委员会全体(扩大)会议暨全市政法委书记重点工作推进会议召开，传达上级有关会议精神，研究审议有关文件，安排部署重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 会议指出，要紧紧围绕护航党的二十大这条主线，把政治安全放在首要位置，聚焦重点领域、关键环节，全面排查化解风险隐患，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，确保全市社会大局稳定。要持续强化政治建设，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，巩固拓展党史学习教育成果，提升全市政法工作的制度化、规范化、科学化水平。要结合“能力作风建设年”活动，巩固提升政法队伍教育整顿成果，推动广大政法干警提升“五种能力”、锻造“四种作风”。 会议强调，要深入开展“三零”创建工作，持续排查化解矛盾纠纷和安全风险隐患，深化专群结合、群防群治、联防联控，夯实平安建设根基。要扎实推进“三清两建”工作，聚焦重难点问题，把“清村霸”与“清资产”“清矛盾”相结合，做活农民专业合作社，提升村集体和农民的经济收入。要加快提升市域社会治理现代化水平，进一步完善“综治中心+网格化+信息化”治理格局，深入宣传贯彻反有组织犯罪法，推进常态化扫黑除恶斗争纵深发展，打牢社会治理基层基础。要持续开展涉法涉诉重复信访积案集中专项治理，高标准高质量完成好各项工作任务。要积极主动服务保障经济社会高质量发展，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，着力营造更加公平、透明、可预期的法治化营商环境。 市领导张武清、曲海滨、吴志军参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)