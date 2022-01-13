“爱车故障维权难”续：4S店愿履行责任 市民维权问题得到解决

近日，本网以《若爱车故障与油品质量有关 谁来举证》为题，报道了市民杨先生的爱车出现故障后，维权遇到困难一事。目前，他的问题已得到妥善解决。

近日，本网以《若爱车故障与油品质量有关 谁来举证》为题，报道了市民杨先生的爱车出现故障后，维权遇到困难一事。目前，他的问题已得到妥善解决。

“此前，汽车4S店认为我的车出现问题，跟油品质量有关，但对方表示不会在拆解检修时找有资质的第三方鉴定机构对油品进行鉴定。我对这一做法不认可。”杨先生说，记者报道此事后，市场监管部门介入此事。

在市场监管部门的协调下，汽车4S店向杨先生承诺，他们会先对汽车进行拆解检查，寻找故障原因，如果检查结果杨先生不认可，他们愿意找有资质的第三方鉴定机构进行鉴定。

“检查后，汽车4S店发现，我的车出现故障，是发动机的气门室罩盖出问题。他们愿意履行三包责任，对车辆进行免费维修。”杨先生说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）