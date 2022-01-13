这座过街天桥建成后，为啥闲置了近两年？

近日，家住瀍河区恒大绿洲小区的市民任先生反映，恒大绿洲东区和洛阳东方外国语学校之间的中州路上，有一座过街天桥已建成近两年，但不知为何，至今没有正式投用。

近日，家住瀍河区恒大绿洲小区的市民任先生反映，恒大绿洲东区和洛阳东方外国语学校之间的中州路上，有一座过街天桥已建成近两年，但不知为何，至今没有正式投用。

13日上午，记者在洛阳东方外国语学校看到，这座过街天桥横跨中州路。天桥南北两端的东侧是步梯，西侧是电动扶梯。目前，电动扶梯停运，且被围挡封闭。天桥南端的步梯入口也有一块围挡，围挡上有一个缺口，行人可以通过步梯上下天桥、过街。

任先生说，这座过街天桥是2020年8月建成的，当时附近的居民觉得以后过街更方便了，可没想到近两年过去了，天桥一直没有正式投用。

“大多数时间里，天桥的步梯、电梯都被围挡封闭。有时候，步梯的围挡会被人拆开一个缺口，但很快又被堵上。目前，天桥南端步梯上的围挡及其缺口应该就是这种情况，可能过几天步梯又被封闭了。”任先生说，建好的天桥一直没投用，他想了解天桥闲置的原因，什么时候才能正式投用。

随后，记者联系了瀍河区住建局。瀍河区住建局工作人员说，这座天桥是开发商恒大企业出资并建设的，建成后，受塔湾立交施工影响，一直没有正式投用。

“去年，为了配合塔湾立交的工程，经科学论证后，这座天桥的支柱被拆除了两根。”该工作人员说，随后，为了保障行人安全，他们请专业机构对天桥进行了沉降观测，前不久观测期刚结束。

“沉降观测报告显示，这座天桥符合相关安全标准，我们准备近期开放天桥的步梯。”该工作人员说，由于建设这座天桥时，没有建配套的电力等设备，所以短时间内无法开放天桥的电梯。下一步，他们打算向上级部门报告，申请资金为天桥补齐设备，并对电梯进行检验，争取早日开放天桥的电梯。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)