洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这座过街天桥建成后，为啥闲置了近两年？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.07.15 08:46

　　近日，家住瀍河区恒大绿洲小区的市民任先生反映，恒大绿洲东区和洛阳东方外国语学校之间的中州路上，有一座过街天桥已建成近两年，但不知为何，至今没有正式投用。

　　13日上午，记者在洛阳东方外国语学校看到，这座过街天桥横跨中州路。天桥南北两端的东侧是步梯，西侧是电动扶梯。目前，电动扶梯停运，且被围挡封闭。天桥南端的步梯入口也有一块围挡，围挡上有一个缺口，行人可以通过步梯上下天桥、过街。

　　任先生说，这座过街天桥是2020年8月建成的，当时附近的居民觉得以后过街更方便了，可没想到近两年过去了，天桥一直没有正式投用。

　　“大多数时间里，天桥的步梯、电梯都被围挡封闭。有时候，步梯的围挡会被人拆开一个缺口，但很快又被堵上。目前，天桥南端步梯上的围挡及其缺口应该就是这种情况，可能过几天步梯又被封闭了。”任先生说，建好的天桥一直没投用，他想了解天桥闲置的原因，什么时候才能正式投用。

　　随后，记者联系了瀍河区住建局。瀍河区住建局工作人员说，这座天桥是开发商恒大企业出资并建设的，建成后，受塔湾立交施工影响，一直没有正式投用。

　　“去年，为了配合塔湾立交的工程，经科学论证后，这座天桥的支柱被拆除了两根。”该工作人员说，随后，为了保障行人安全，他们请专业机构对天桥进行了沉降观测，前不久观测期刚结束。

　　“沉降观测报告显示，这座天桥符合相关安全标准，我们准备近期开放天桥的步梯。”该工作人员说，由于建设这座天桥时，没有建配套的电力等设备，所以短时间内无法开放天桥的电梯。下一步，他们打算向上级部门报告，申请资金为天桥补齐设备，并对电梯进行检验，争取早日开放天桥的电梯。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室...
  • 阵雨、暴雨 刚刚洛阳市气象台发布重要...
  • 这座过街天桥建成后，为啥闲置了近两年？
  • 洛阳公交敬老爱老线路来了
  • 筑牢疫情防控电子围栏！洛阳通报各县...
  • 洛阳全力布局打造氢能产业高地
  • 栾川县庙子镇山湾村：景村一体 美丽乡...
  • 洛阳师范学院拟公开招聘工作人员46名
  • 筑牢重振洛阳辉煌的产业根基——一论...
  • 建议收藏！洛阳多个区县核酸检测采样...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    洛阳中科GMP研发生产基...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    精彩热帖

    抓拍

    洁白的荷花

    一组小品

    雨中长春花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605