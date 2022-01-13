筑牢重振洛阳辉煌的产业根基——一论下更大功夫抓产业发展

刚刚召开的全市产业发展观摩推进会，以“观摩+会议”的形式对全市产业发展再部署，发出了下更大功夫抓产业发展的动员令，奏响了为重振洛阳辉煌筑牢产业根基的强音。

产兴则城兴，产强则城强。

一天时间，分赴各个县区，探访企业车间、直击项目现场，亲身感受洛阳产业的发展脉动；一场会议，点评观摩情况、总结成绩问题、阐明思路重点，合力共谋洛阳产业的更好发展……刚刚召开的全市产业发展观摩推进会，以“观摩+会议”的形式对全市产业发展再部署，发出了下更大功夫抓产业发展的动员令，奏响了为重振洛阳辉煌筑牢产业根基的强音。

产业是一个地方发展的根基，是关乎城市发展水平和竞争力的决定性因素。新中国成立之初，洛阳之所以能跻身全国五大工业城市之列、上缴国家利税超过整个广东省，凭借的正是“十大厂矿”造就的产业优势。当年创造辉煌靠的是产业，今天我们要重振洛阳辉煌，同样要靠产业。正因此，去年以来，市委坚持把产业发展作为全局工作的重点和首要任务，作为重振洛阳辉煌的关键之举，以发展风口产业为主线谋划了产业发展“136”工作举措，全力以赴推动产兴城强。

事实上，审视今日洛阳确立的“三项重点工作”，核心与关键都是产业发展。比如，如果没有产业的振兴，广大农民富不起来，乡村就谈不上振兴。如果没有坚实的产业支撑，城市提质就是空有其表的“花架子”。更何况，今天我们要建强副中心、形成增长极，要在新一轮区域竞争中抢占先机，要迈向万亿级经济总量目标，关键取决于经济水平、产业实力，关键就是要向产业要优势、要底气，否则一切都是空谈！

时间见证奋斗的足迹。回望过去一年，从一次次奔赴京沪杭、大湾区等发达地区考察招商，累计引进亿元以上产业项目330个，实现大华、深兰、宁德时代等一批龙头企业在洛布局，到与全省同步开展五期“三个一批”活动，前四期参与项目568个，第五期入列项目184个，以一大批科技含量高、投资规模大、带动能力强的风口项目为产业发展蓄势赋能，再到纵深推进“三大改造”，提速实施459个总投资995.1亿元的重点项目，推动一个个传统产业在关联风口中焕发新生……咬定产业发展不放松，全市上下以蛮拼的姿态干出了一番新业绩、闯出了一片新天地！

当然也要看到，规模不够大、链条不够长、龙头不够强等，仍是我们在产业发展上的明显短板。而透过此次观摩可以看到，有的县区对产业风口的新趋势、新变化研究还不够深入，与自身产业实际结合点找得不准，产业链关键环配套企业不足；有的规划不够到位，对市里印发的十大产业集群实施方案还没有细化配套；也有的还未完全把主要精力放在产业发展上，项目推进、招商引资等差强人意……凡此种种，都阻滞着洛阳做大做强产业的步伐。

今天，新发展格局的加快构建，新产业新业态的迅猛发展，都给我们带来了前所未有的重塑性机遇。这机遇，抓住了，于洛阳而言就是换道领跑，就是优势再造，就是重振辉煌！正视问题、把握机遇，尤需我们把产业发展作为重中之重，花更多的精力去研究产业发展、推动产业发展；尤需紧扣产业发展新趋势，把准风口、乘势而上，奋力抢占“新赛道”；尤需增强抓产业的本领，提能力、强队伍，掌握抓风口产业的新方法新手段，做到心中有数、手中有招。

产业根基牢固，城市拔节生长。咬定青山不放松，凝心聚力抓产业，增强信心、保持定力、接续努力，我们定能在筑牢产业根基中托起重振洛阳辉煌的梦想！(洛平)