洛阳老旧小区加装电梯：大家的事，大家商量着办

老旧小区加装电梯，不仅有助于缓解老年人“出行难”的问题，也是完善城市功能、提升城市品质的有力举措。按照市委、市政府关于城市提质和老旧小区改造提升工作部署，去年以来我市打出“组合拳”，为有意愿加装电梯的群众提供更便捷服务。

凯旋东路43号院加装的电梯

老旧小区加装电梯，不仅有助于缓解老年人“出行难”的问题，也是完善城市功能、提升城市品质的有力举措。按照市委、市政府关于城市提质和老旧小区改造提升工作部署，去年以来我市打出“组合拳”，为有意愿加装电梯的群众提供更便捷服务。

我市老旧小区加装电梯工作成效如何？加装电梯可享受哪些政策？记者日前进行了走访调研。

有需求 老旧小区加装电梯是应对老龄化的惠民之举

上下楼，是居民出行的“第一步”，也是回家的“最后一步”，看似小事，却与居民日常生活息息相关。

在没有电梯的老旧小区，每天爬楼是高层住户的烦心事，对上了年纪或腿脚不便的老年住户来说，更是一道现实的难题。

“老旧小区加装电梯，是应对老龄化问题的惠民之举。”市住建局相关负责人介绍。

数据显示，我市共有2000年年底前建成的城镇老旧小区2412个，涉及259909户，这些小区大多是六七层的老楼，居民也以老年人为主。居民上下楼出行成为老旧小区迫切需要解决的重要问题。

有成效 我市已累计审批加装电梯200余部

2018年，省住建厅等联合印发《关于城市既有住宅加装电梯的指导意见》，支持老旧小区加装电梯。

自2020年以来，针对前期实际工作中出现的问题，我市又采取了一系列新措施。比如，我市提出要严格执行上级有关文件，落实“经本单元(栋)2/3以上业主同意即可申请加装”的要求，杜绝增设限制条件。比如，我市进一步简化了审批手续，开通了加装电梯工程建设项目审批“一窗受理”“一网通办”服务，明确规定审批办结时限，大幅提高审批效率。还比如，我市增加财政补贴，出台《洛阳市既有住宅加装电梯财政补贴申领办法》，对老旧小区加装电梯提供资金支持。

此外，针对反映最多的资金筹措问题，我市也持续拓宽筹资渠道，推行“政府补贴+群众筹资”“政府补贴+住房公积金(业主本人及其配偶或其子女的均可)”“政府补贴+社会资本”等多种模式。

截至目前，我市累计审批加装电梯200余部。其中，建成使用120余部，正在施工60余部，已惠及50余个小区1200余户2700余人。