“洛阳旅游”总用户数突破100万！

为顺应互联网“移动端、视频化、交互性”传播规律，助力“行走洛阳，读懂历史”品牌塑造，洛阳市文化广电和旅游局(简称市文广旅局)建立了包含微信、微博、抖音、快手、头条、小红书等新媒体在内的“洛阳旅游”全媒体矩阵！

为顺应互联网“移动端、视频化、交互性”传播规律，助力“行走洛阳，读懂历史”品牌塑造，洛阳市文化广电和旅游局(简称市文广旅局)建立了包含微信、微博、抖音、快手、头条、小红书等新媒体在内的“洛阳旅游”全媒体矩阵！

快为洛阳旅游欢呼吧~

积跬步以至千里，一步一印丈量城市发展，积小流以成江海，一点一滴闪映惠民初心。风雨兼程，“洛阳旅游”厚积薄发，创新性打造全媒体矩阵，同时代共进；见证洛阳文旅产业发展，与古都共荣。

一个“百万大号”，半部洛阳文旅产业发展史。2013年8月，“洛阳旅游”微信公众号正式开通，近9年来，市文广旅局不断固本拓新、超越自我，秉持以“文”塑“旅”，以“旅”彰“文”原则，充分挖掘洛阳的自然资源、悠久历史与文旅优势，多维度、多领域发布相关资讯，并在实践中积极探索新媒体的传播规律，深耕形式创新的同时注重内容品质，不断提高自身的传播力和影响力，与城市、产业发展同频共振，助力国际文化名城建设。

“十三五”以来，市文广旅局紧紧围绕洛阳副中心城市建设目标，全面推进文化事业、文化产业和旅游业融合高质量发展，着力打造“古今辉映、诗和远方”的国际文化旅游名城。为破局实现“1+1>2”的效果，2019年，市文广旅局联合国家重点新闻网洛阳网，进一步提升“洛阳旅游”全媒体运营水平。洛阳网充分发挥内容生产、宣传推广、专业运营等方面优势，不断提升活动策划创意、增强信息传播效果、加强内容审核管理，让“洛阳旅游”品牌更加深入人心。

如今，“洛阳旅游”不仅成长为深受读者喜爱的文旅资讯平台，更是展现城市花样年华与古都无尽魅力的重要窗口。

9年来，“洛阳旅游”始终坚持惠民初心，围绕“三大板块”第一时间发布新闻与福利，获得本地市民与外地游客的广泛好评。

一是及时发布最新资讯，紧贴受众需求。以“洛阳旅游”为媒，及时关注本地资讯，发布内容紧跟社会动向，主要涵盖旅游年票办理细则更新、新冠疫情防控新规、文旅场所动态与新规、交通出行新规等，让游客能够第一时间获取城市最新资讯与旅游出行相关信息，舒心畅游洛阳。

二是创新整合文旅攻略，讲好洛阳故事。以“洛阳旅游”为叙述主体，横向围绕“吃、住、行、游、购、娱”，纵向围绕“四季歌”“全域游”，将洛阳的历史文化资源以更为人喜闻乐见的形式呈现，让来洛游客玩得更轻松、更尽兴的同时，着力塑造“盛世隋唐”“黄河文化”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”等文化品牌，提升城市美誉度，增强城市吸引力，让“洛阳IP”叫响全国。

三是全面升级福利举措，高频广泛惠民。“洛阳旅游”平台面向广大市民、全国铁路职工等群体线上发行洛阳旅游年票，让惠民更便捷。聚焦2022年，“洛阳旅游”围绕“政府补贴，畅游一夏”年票相关惠民活动，线上进行全方位、多角度宣传，提升市民知晓率，促增消费、提振洛阳文旅经济。

以“三大板块”为核心，“洛阳旅游”平台呈现出鲜明的内容特色，高度彰显着洛阳的城市精神，成为洛阳传媒领域“风向标”。

从50万到100万粉丝，“洛阳旅游”公众号只用了18个月的时间。在此期间，洛阳网的新媒体团队在市文广旅局的指导下，凭借专业的新媒体运维经验，紧抓热点事件，主动策划内容，通过海报、长图、动图、H5、条漫等表现形式推出多期原创推文、多项系列宣传，使“洛阳旅游”账号更加贴近受众，形成与受众共赢的良性循环。

△图源：爱奇艺

纵观2021年，《风起洛阳》《登场了！洛阳》等一批高质量视听节目将古都烟火百态以现代艺术形式呈现，洛阳再度“出圈”。趁“洛阳热”，“洛阳旅游”平台陆续开设并完善“行走洛阳读懂历史”“潮起潮洛”等专栏，以更年轻化、趣味化的方式解读千年古都魅力与人文情怀，激起新一代青年对城市的“好奇心”，从而聚洛、留洛、兴洛，赋能洛阳青年友好型城市建设与发展。

△图源：爱奇艺

今年以来，受新冠疫情形势影响，在文旅市场游客增长曲线放缓的情况下，市文广旅局主要从刺激消费、惠企纾困、优化宣传、弘扬文化、强化监管、强化智慧旅游建设六个方面“炒热”洛阳文旅、多维复苏洛阳文旅经济，并依托“洛阳旅游”平台宣传推广，实现平台影响力的持续提升。

对于“洛阳旅游”来说，“百万大号”是一份来之不易的肯定，更是一个充满干劲的起点。

除了粉丝逾100万的公众号，“洛阳旅游”影响力的与日俱增，离不开全媒体平台的互融互通，让“洛阳好声音”传的更广、更远——“洛阳旅游”新浪微博、头条号、抖音号、快手号、小红书、B站……多平台齐头并进，共促“洛阳旅游”平台成为多渠道、立体化的全媒体中心，实现信息精准化、细分化的高效分发，以多样的选题、亲切的人设、鲜明的风格弄潮新媒体时代。

2021年，在第39届中国洛阳牡丹文化节期间，“洛阳旅游”以微博为主阵地，围绕“王一博邀你来看洛阳牡丹”主题发布系列微博活动，总阅读量超4284万；《风起洛阳》热播期间，“洛阳旅游”抢占话题主持人，主持发布相关微博总阅读量逾5000万；2022年，小红书、B站作为“洛阳旅游”的“新阵地”，发挥不可替代作用。

特别值得一提的是，立于短视频风口，今年以来，“洛阳旅游”打造专属洛阳的旅游视频策划，包含“假如文物会说话”“洛阳地标”“漫游洛阳”“吃遍洛阳”“看遍洛阳”等系列，给粉丝耳目一新之感并引发互动与情感共鸣。

没有什么是一碗汤解决不了的

专栏催更！

纵观成长之路，“洛阳旅游”深度响应城市号召，不断强化“移动端、视频化、交互性”的融合理念，形成向“新”力，扩大城市传播效应，强化正面舆论引导，实现最佳宣传效果；市文广旅局紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”主题，锁定青年群体，促进洛阳文旅业态升级。

未来，市文广旅局将携“洛阳旅游”全媒体矩阵，做好支撑洛阳文旅文创融合战略的“主心骨”，不断推陈出新，不负受众所望，不负城市重托，向下一个“百万”奋楫扬帆。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）