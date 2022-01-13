洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于“洛康码”停止服务的通告

根据国家和省疫情防控工作部署和要求，我市将统一使用河南省健康码，以实现全省一码。我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”APP搜索河南省健康码，无需重新注册即可展码出行。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于“洛康码”停止服务的通告

根据国家和省疫情防控工作部署和要求，我市将统一使用河南省健康码，以实现全省一码。我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”APP搜索河南省健康码，无需重新注册即可展码出行。

2022年7月14日