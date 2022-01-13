洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于“洛康码”停止服务的通告

根据国家和省疫情防控工作部署和要求，我市将统一使用河南省健康码，以实现全省一码。我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”APP搜索河南省健康码，无需重新注册即可展码出行。
根据国家和省疫情防控工作部署和要求，我市将统一使用河南省健康码，以实现全省一码。我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”APP搜索河南省健康码，无需重新注册即可展码出行。
洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于“洛康码”停止服务的通告
根据国家和省疫情防控工作部署和要求，我市将统一使用河南省健康码，以实现全省一码。我市“洛康码”即日起将关闭注册入口，停止新用户注册。7月16日零时起停止“洛康码”服务，纸质“洛康码”一并停用。市民可通过“豫事办”或“支付宝”APP搜索河南省健康码，无需重新注册即可展码出行。
2022年7月14日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605