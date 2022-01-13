洛阳公交敬老爱老线路来了

“欢迎乘坐文旅专线敬老爱老线路”“等您坐稳、扶好，我们再启动车……”14日上午，在洛阳桥南的中国国花园站，一辆公交车缓缓驶入站点，导乘员搀扶着一位老年乘客通过无障碍踏板走进车厢。

“欢迎乘坐文旅专线敬老爱老线路”“等您坐稳、扶好，我们再启动车……”14日上午，在洛阳桥南的中国国花园站，一辆公交车缓缓驶入站点，导乘员搀扶着一位老年乘客通过无障碍踏板走进车厢。

这几天，这样的温馨场景在市区不少公交车上频频出现——怎样让公交服务更加适老，对公交行业来说是很重要的“命题作文”。经过一段时间筹备，洛阳公交集团依托文旅专线、V6路、106路、118路、寇店环线等5条线路、33台公交车，通过提升硬件设施和为老服务，打造出“敬老爱老线路”。

硬件改造把车厢敬老氛围感拉满

洛阳公交集团一分公司位于谷水，是文旅专线的始发地。14日早上，记者在该公司院内参观了一辆待发的文旅专线敬老爱老线路车辆。该车长18米，车头中央挂有敬老爱老线路牌匾，风挡玻璃上有同样内容的贴纸，都很醒目；从车门进车厢，随处可见用彩页制作张贴的敬老尊老标语和老人乘车温馨提示，车窗上也有同类主题贴纸，车载电视还能滚动播放敬老爱老宣传片，车长背后的一排座位专门设置为敬老爱老专座，这一切让整个车厢的敬老爱老氛围十分浓厚。令人温暖细节也不少：扶手杆上安装了防滑的布套；置物台上贴有“老人用品摆放区”的标识，上面放有装着速效救心丸、红花油、口罩、晕车贴、创可贴、纱布等物品的爱心药箱和急救包，还有老花镜、雨衣、雨伞和热水桶等，最有意思的是靠近座位的地方还挂了两个手持按摩锤。

“老太太们最喜欢这个位置。”车长石亚杰打趣说，文旅专线从谷水到龙门石窟，线路较长，坐车期间老人们吹着空调、用着手持按摩锤、聊着天，可以很惬意地打发乘车时间。