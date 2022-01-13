撑起“世界之最”!“洛阳支撑”成功配套孟加拉国帕德玛大桥

14日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业研发的双曲面摩擦摆式隔震支座产品，应用在近日建成通车的中国企业境外中标最大单体桥梁项目——孟加拉国帕德玛大桥上，用“洛阳支撑”成功撑起世界上单跨最重、最长的整体钢梁结构。

14日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业研发的双曲面摩擦摆式隔震支座产品，应用在近日建成通车的中国企业境外中标最大单体桥梁项目——孟加拉国帕德玛大桥上，用“洛阳支撑”成功撑起世界上单跨最重、最长的整体钢梁结构。

位于孟加拉国首都达卡西南约40公里处的帕德玛大桥，全长9.8公里。该工程既创下了中国企业自主中标单体桥梁工程的规模和金额新纪录，也是该国目前规模最大的造桥工程和最大基础设施项目，对巩固中孟合作具有重大意义。

在帕德玛大桥建设中，双瑞特装武汉分公司设计制造的双曲面摩擦摆式隔震支座，为这座“梦想之桥”的开通提供了安全稳定的支撑保障。

面对帕德玛大桥主桥为150米跨钢桁梁结构，是世界上单跨最重、最长的整体钢梁结构，且帕德玛河河床主要由超细砂和软黏土构成，整体河床承载力极低且极不稳定等难题，双瑞特装武汉分公司通过工况识别、功能剖析、精心研制，围绕桥梁隔震支座设计展开创新攻关，最终在与德国毛勒、瑞典马格巴、意大利FIP及美国EPS等国际知名厂商同台竞争中脱颖而出，成为帕德玛大桥关键减隔震产品——96套大吨位双曲面摩擦摆式隔震支座的供应商。后续相关产品还通过了国际权威机构美国圣地亚哥试验室的试验，赢得了项目业主单位、承包方、监理方等单位的一致肯定。

作为中国泛亚铁路的重要组成部分，帕德玛大桥是我国“一带一路”倡议的重要交通支点工程。大桥通车后，将把孟加拉南部21个区与首都达卡相连，彻底结束昔日居民靠摆渡往来的历史。

“通过此次与兄弟单位在帕德玛大桥建设上的合作，我们实现了‘中国建设’与‘中国制造’协同出海，共助‘一带一路’沿线国基础设施建设的合作典范，也为推动中孟友谊发展做出积极贡献。”双瑞特装相关负责人表示。

今年以来，依托深耕桥梁安全装备等领域的深厚实力，双瑞特装已陆续配套多个国家及国际重点建设项目，为推动和促进“中国制造”桥梁安全装备技术水平提升不断贡献创新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王澍）