洛阳全力布局打造氢能产业高地

14日上午，在位于洛阳市涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园，工人们正加紧施工。现场已建成开放的氢能电机装备展览馆里，各种高科技的氢能产品格外吸引眼球。

14日上午，在位于洛阳市涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园，工人们正加紧施工。现场已建成开放的氢能电机装备展览馆里，各种高科技的氢能产品格外吸引眼球。

“我们抓住氢能产业快速发展的机遇，正吸引氢能上下游相关行业在洛阳集聚，打造中部地区氢能产业链。”该项目负责人介绍。

东旭氢能电机及高端装备产业园项目计划总投资50亿元。其中，氢燃料电池发动机项目一期预计今年8月建成投产，产品可广泛应用于物流车、大巴车、氢能重卡等；高端智能装备项目计划于今年11月建成投产，开展光电显示材料、半导体装备、氢能产业相关技术及生产设备的研发、生产与销售。

13日举行的洛阳市产业发展观摩推进会上强调，要重点关注新能源电池、电子显示材料、第三代半导体材料等风口产业赛道，加快实现换道领跑、后来居上，奋力在新一轮区域经济版图重构中乘势崛起。

发展新能源电池产业是实现“碳达峰、碳中和”目标、推动绿色转型的重要路径。立足新能源电池产业基础，洛阳市将氢能等燃料电池作为新能源电池产业的重点发展领域之一，氢能产业正成为洛阳抢占风口产业的新赛道。

对于老工业基地洛阳而言，发展氢能产业高度契合产业发展战略。从该市制定的新能源燃料电池产业链图谱中不难发现，从上游的氢生产与供应，到中游的燃料电池及零部件，再到下游的燃料电池应用，洛阳正全力布局。

在位于孟津区的华久氢能一体化项目，目前高压氢装置已完工，正在进行试生产。该项目主要依托洛阳炼化公司氢气资源，经提纯、加压、液化向市场供应清洁能源，建成后将成为国内规模最大的商业化民用液氢项目。同时，该公司还积极筹建可提供加氢、加油、加气和充电等综合服务的能源服务站，提前布局氢能在交通领域等场景的应用。

双瑞特装成功研发20Mpa运输用储氢瓶等产品，双瑞精铸超薄宽幅高精度冷轧钛带材已用于氢燃料电池核心部件钛金属双极板，凯迈气源研制出用于氢气储存的高压气阀，洛阳市已拥有一大批燃料电池产业链制造企业。

就在刚刚举行的全省第五期“三个一批”项目建设活动中，高新区与东旭集团签署氢能汽车产业园项目投资额达100亿元，为洛阳市签约的投资额最高的项目。该项目拟建设年产5000辆新能源专用车基地，以及车载和储能锂离子动力电池、制氢储氢加氢装备制造一体化、合成生物基新型高分子材料汽车零部件生产基地等项目，加快洛阳氢燃料汽车产业布局，形成一套辐射河南省、中原城市群的氢燃料汽车产业研发及生产基地。

抢抓创建国家燃料电池汽车示范城市群的机遇，洛阳市将围绕“制氢—储氢—运氢—用氢”关键环节，吸引更多产业链优势企业集聚，抢占未来氢能、储能发展先机，打造辐射全国、走向全球的氢能产业高地。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 赵可扬）