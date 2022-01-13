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筑牢疫情防控电子围栏！洛阳通报各县区“场所码”应用情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 21:18

　　14日，记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，近期，省内外多地发生疫情，为筑牢疫情防控电子围栏，洛阳市疫情防控指挥部办公室对各县区“场所码”应用情况进行督导检查、监测分析，并予以通报。

　　市疫情防控指挥部办公室相关负责人介绍，督导组检查中发现，各县区普遍存在领码量少、扫码率低问题，尤其在乡镇、农村地区扫码意识不强，监督扫码执行力度不足。人均扫码次数低于0.2次的有嵩县、宜阳县、洛宁县、伊川县；零扫码场所占比超过85%的有嵩县、洛宁县、伊滨区、宜阳县。

　　该负责人说，场所码的布设情况中，城市区基本实现一场所一码，但还未实现一门一码、一店一码。此外，场所码布设不规范、页面偏小、位置不显著、群众扫码不方便等问题依然存在。

　　为此，市疫情防控指挥部办公室明确要求，各县区应进一步加强场所码推广应用，多渠道宣传通过“洛快办”自主领取场所码。标准化、规范化、制式化张贴场所码，方便群众扫码。原则上大型商超、服务行业、企事业单位按照80cm*60cm标准制作彩色展板置于场所入口醒目位置，小型门店按照A4纸尺寸彩色打印过塑或制作展板张贴于门店醒目位置。

　　此次通报还重点提到，各场所单位特别是小商户、小饭店及农村两委、村卫生室、小商店等人员聚集性强的小场所，要严格落实一门一码、一店一码。对有多个入口的商场、超市、酒店、写字楼等场所，一门一码；大型商业综合体内店面，无论大小，一店一码。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 程德佳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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