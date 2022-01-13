夏季食物都要放冰箱？洛阳市场监管人员送上“说明书”

夏季高温，很多市民买回家的食物，总喜欢放进冰箱的冷藏室保存。其实，冰箱不是保险箱，也不是所有食物都适合冷藏储存，有些反而会因此缩短保质期，进而腐烂变质。

夏季高温，很多市民买回家的食物，总喜欢放进冰箱的冷藏室保存。其实，冰箱不是保险箱，也不是所有食物都适合冷藏储存，有些反而会因此缩短保质期，进而腐烂变质。14日，洛阳市洛龙区市场监管局太康东路市场监管所对辖区餐饮单位进行常规检查，包括食物储存、食材加工是否规范等。记者跟随采访，了解到不少关于冰箱储藏食物的实用内容，一起看看吧！

水果类

先专门说说西瓜——

吃西瓜的季节，您买回家的完整西瓜，可以直接放在厨房，随吃随切；如果买回的是已经切开的西瓜，不吃时要用保鲜膜包好切面，放入冰箱冷藏。

这些可以放入冰箱：

温带水果：葡萄、苹果、梨、草莓、樱桃。

如何保存：装入保鲜袋放入冰箱即可。

这些不能放入冰箱：

热带、亚热带水果：菠萝、香蕉、芒果、木瓜、火龙果。

如何保存：放在避光、通风、阴凉的地方，尽快吃完。

特别提醒：热带、亚热带水果一般会在没熟透的时候被采摘，如果放在冰箱里，会抑制自身乙烯(帮助水果成熟起来的成分)的释放，没办法变熟、变软、变甜。在低温下，这些水果很容易被冻伤，进而导致腐烂变质。