14日，晋城文化旅游推介活动走进洛阳，皇城相府、大阳古镇、珏山、司徒小镇、天官王府、炎帝陵等景区进行了精品旅游推介。

14日，晋城文化旅游推介活动走进洛阳，皇城相府、大阳古镇、珏山、司徒小镇、天官王府、炎帝陵等景区进行了精品旅游推介。

晋城地处太行山南麓，有“太行明珠”之美誉。晋城拥有国家A级旅游景区29个，形成了以国家5A级旅游景区皇城相府为代表的晋城古堡人文景观群，以国家4A级旅游景区王莽岭为代表的太行山水自然景观群，以大阳古镇和司徒小镇为代表的乡村旅游示范区等，文化旅游资源丰富。

活动现场展示了晋城特色非遗文创产品和部分旅游商品，两地旅行社代表现场签署了合作协议，将进一步加强两地文化旅游合作，着力推动两地文化旅游市场共拓、客源共送、资源共享，助力两地文化旅游产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李朋元 文/图)