河南首批乡村旅游民宿等级评定结果出炉 洛阳两家民宿上榜

14日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了全省首批乡村旅游民宿等级评定结果，洛阳两家民宿上榜。
14日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了全省首批乡村旅游民宿等级评定结果，洛阳两家民宿上榜。
14日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅日前公示了全省首批乡村旅游民宿等级评定结果，洛阳两家民宿上榜。
为规范和引导乡村民宿发展，提高乡村民宿服务质量，河南省文化和旅游厅在全省开展了乡村民宿等级评定试点工作。依据相关文件和标准，经过河南省旅游民宿等级评定委员会组织试评，最终认定28家首批等级乡村旅游民宿，其中，五星级民宿17家，四星级民宿11家。洛阳慢居十三月、云合山间两家民宿被评为五星级民宿。
慢居十三月民宿位于栾川县谭头镇拨云岭村，周围群山环绕，该民宿共有15间客房，还拥有茶吧、书吧等休闲设施。云合山间民宿位于嵩县车村镇，是一座庭院式精品民宿，该民宿有35间客房，有老屋改建的院落，也有星空木屋、集装箱改造等不同风格的房间。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘梦刚 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605