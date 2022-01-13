洛阳热力有限公司：优化供热管网 守护民生温暖【视频】

7月14日，在涧西区联盟路与吉安南街交会处，洛阳热力有限公司施工人员正紧锣密鼓地对热力主管道进行吊装焊接施工。

7月14日，在涧西区联盟路与吉安南街交会处，洛阳热力有限公司施工人员正紧锣密鼓地对热力主管道进行吊装焊接施工。

此段热力管网提升工程起点为联盟路周山大道口，终点至联盟路太原路口，设计主管道单线全长1508米，供热介质为高温热水，施工中将原有管网进行优化更新，计划工期90天。连日来，施工人员克服路下障碍物多、施工面窄等困难，采取分段、分时施工的方式，尽力减少扰民，确保道路畅通，稳步推进施工进展。