洛阳师范学院拟公开招聘工作人员46名

今日，河南省人力资源和社会保障厅官方网站发布《洛阳师范学院2022年公开招聘工作人员方案》，洛阳师范学院拟面向社会公开招聘工作人员46名，受聘用人员其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。

今日，河南省人力资源和社会保障厅官方网站发布《洛阳师范学院2022年公开招聘工作人员方案》，洛阳师范学院拟面向社会公开招聘工作人员46名，受聘用人员其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。具体内容如下：

洛阳师范学院2022年公开招聘工作人员方案

一、招聘岗位、专业及人数

根据我校人员岗位空缺情况和发展需要，拟招聘46名工作人员。

二、招聘条件

应聘教学科研岗位、辅导员岗位者，须为2020、2021、2022年毕业的普通高等教育硕士研究生（2022年应届毕业生须在参加学校现场资格审核时已取得硕士毕业证和学位证）；应聘财务处教辅岗位者，要求为有相关工作经历的普通高等教育硕士研究生；所有应聘人员第一学历须为普通高等教育本科毕业并获得学士学位；应聘教学科研岗位和教辅岗须本硕专业均与招聘专业一致或相近；应聘辅导员岗位者专业不限。

根据工作需要，所有岗位年龄限定为30周岁及以下（1992年1月1日（含）以后出生）；

应聘思想政治教育、马克思主义中国化研究专业岗位者须为中共党员（含预备党员）；应聘辅导员岗位者须为中共党员（含预备党员），且在本科或硕士研究生阶段担任过学生干部；

教学科研岗位人员到校工作后，须从事一定年限的辅导员、班主任或行政岗工作。