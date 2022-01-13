洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳师范学院拟公开招聘工作人员46名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 18:07

　　今日，河南省人力资源和社会保障厅官方网站发布《洛阳师范学院2022年公开招聘工作人员方案》，洛阳师范学院拟面向社会公开招聘工作人员46名，受聘用人员其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。具体内容如下：

　　洛阳师范学院2022年公开招聘工作人员方案

　　一、招聘岗位、专业及人数

　　根据我校人员岗位空缺情况和发展需要，拟招聘46名工作人员。

　　二、招聘条件

　　应聘教学科研岗位、辅导员岗位者，须为2020、2021、2022年毕业的普通高等教育硕士研究生（2022年应届毕业生须在参加学校现场资格审核时已取得硕士毕业证和学位证）；应聘财务处教辅岗位者，要求为有相关工作经历的普通高等教育硕士研究生；所有应聘人员第一学历须为普通高等教育本科毕业并获得学士学位；应聘教学科研岗位和教辅岗须本硕专业均与招聘专业一致或相近；应聘辅导员岗位者专业不限。

　　根据工作需要，所有岗位年龄限定为30周岁及以下（1992年1月1日（含）以后出生）；

　　应聘思想政治教育、马克思主义中国化研究专业岗位者须为中共党员（含预备党员）；应聘辅导员岗位者须为中共党员（含预备党员），且在本科或硕士研究生阶段担任过学生干部；

　　教学科研岗位人员到校工作后，须从事一定年限的辅导员、班主任或行政岗工作。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全市产业发展观摩推进会召开
  • 洛阳市纪委监委通报五起损害营商环境...
  • 省人大调研组来洛调研湿地保护工作
  • 洛阳市招生考试中心提醒：考生注意及...
  • 近期洛阳持续少雨 市气象局将适时开展...
  • 孟津十里头村：尝了葡萄甜 又扮乡村美
  • 14年坚守，这位洛阳乡村邮递员“邮路...
  • @洛阳考生！我省2022年特岗教师招聘考...
  • 全市产业发展观摩推进会部署下一步产...
  • 这个小子有前途（“隋唐里坊故事”之...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    抓拍

    洁白的荷花

    一组小品

    雨中长春花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605