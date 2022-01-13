嵩县陆浑村：推进文旅融合 以文化振兴促乡村振兴

嵩县陆浑镇陆浑村因陆浑戎东迁得名，有长达1710年建城史，是一个典型的古村落。近年，陆浑村充分挖掘当地历史文化资源，丰富文旅业态，精心打造历史文化旅游特色小镇，已成为小有名气的“网红打卡地”。

嵩县陆浑镇陆浑村因陆浑戎东迁得名，有长达1710年建城史，是一个典型的古村落。近年，陆浑村充分挖掘当地历史文化资源，丰富文旅业态，精心打造历史文化旅游特色小镇，已成为小有名气的“网红打卡地”。

一个传统古村落，村容村貌一般，文旅之路充满挑战。2018年，任灵宝回村担任村党支部书记，默默给自己立下目标，要改变村子的现状。

任灵宝认为，村子要发展，首先要改变村容村貌。在他的主张下，村干部以身作则，引导村民参与农村人居环境整治。村子环境的改善，为发展文旅文创产业创造了条件。