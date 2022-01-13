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雪糕盲盒“上新” “舌尖文创”再升级【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 18:02

　　14日上午，记者在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区看到，不少游客手中都拿着“唐宫乐宴”雪糕、“武皇造字”盲盒雪糕拍照留念。

　　隋唐洛阳城相关负责人介绍，这两种雪糕是隋唐洛阳城继“应天门雪糕”“天堂雪糕”后，刚推出的文创雪糕新品，“武皇造字”盲盒雪糕甄选3个武皇所造文字制作而成，消费者只有在打开雪糕的那一刻才能知道自己选到的是哪个字。

　　据了解，目前，国内不少知名景区、游乐园，甚至高校，都推出了造型精巧的文创雪糕。对此，河南科技大学经济学教授席升阳表示，如今，文创雪糕已蔚然成风，文创雪糕是文创遗存的创新，它由传统的可看、可摸发展为如今的可食，是由视觉到触觉再到味觉感官链的延伸；其次，将标志性地域建筑或文化符号以雪糕的形式做成商品，这不仅更符合年轻人的“口味”，在互联网时代下，“文创+”的传播形式也具有更强大的生命力。
　　在席升阳看来，隋唐洛阳城的文创雪糕将更多洛阳文化生活化，清凉化、娱乐化呈现，是值得文旅行业效仿借鉴的营销创意方式，其有助于游客获得更好的沉浸式游览体验。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 赵奕鼎)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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