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十二届洛阳市委第一轮巡察围绕“服务产业发展”主题 推动出台惠企利民措施81项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 13:49

　　记者14日从洛阳市委巡察办获悉，十二届洛阳市委第一轮巡察围绕“服务产业发展”主题，救企业之“急”，解企业之“渴”，截至目前已推动被巡察单位出台惠企利民措施81项。

　　本轮巡察对洛阳市发改委、洛阳市科技局、洛阳市工信局、洛阳市生态环境局、洛阳市住建局、洛阳市交通运输局、洛阳市商务局、洛阳市文广旅局等8家单位党组织开展了常规巡察。市委各巡察组认真落实市委“两个高度统一”要求，着重从领导班子作用发挥情况、改革创新情况、服务项目建设情况、“万人助万企”开展情况、保护市场主体情况、执法监管情况等六个方面查找问题偏差。同时，各巡察组深入重点企业、产业园区、重大项目建设工地进行调查研究，针对惠企政策执行中“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”等问题，深入查找和纠治阻碍企业发展的“落差”“偏差”，督促协调相关职能部门为企业纾困解难，让企业切实感受到了“问题有人管、意见有人听、利益有人护”。

　　洛阳市委巡察办相关负责人介绍，此次被巡察单位有着“三多一重”(工程项目多、专项资金多、招投标多，财务审计任务较重)的特点。为此，市委从市公共资源交易中心等部门抽调10名业务骨干组建政策技术保障组，为巡察工作提供了政策咨询和技术支撑，同时联系第三方审计机构提供审计服务，对全市重点项目建设和优化营商环境现状“过筛过箩”和“精准画像”。其间，市委巡察组督促市工信局发布了《落实“136”工作举措推动制造业高质量发展25条措施》、市生态环境局出台了《生态环境领域精准服务产业发展20条措施》、市住建局推出惠民利企10项举措等。

　　“同题共答，边巡边改”，是本轮巡察的显著特点。据介绍，本轮巡察突出巡察组与被巡察党组织“同题共答”工作理念，着力在“凝聚共识、找准问题、推动整改”上形成合力，推动巡察组与被巡察党组织步调一致、同向发力、同频共振，有效提升巡察质效。例如，市委第五巡察组和市交通运输局党组共同召开“同题共答、边巡边改”自查问题整改交办会，将4大类18项问题进行现场派单，明确责任领导、责任单位、整改时限等；市委第一巡察组召开文旅企业负责人座谈会，推动市文广旅局先后出台涵盖减轻企业负担、增加金融支持、促进文旅消费、推动转型发展、加强资金支持等5个方面的18条具体举措，打出了惠企助企“组合拳”。

　　截至目前，十二届洛阳市委第一轮巡察共发出《整改通知书》《情况说明通知书》72份，督促被巡察单位整改问题83项，开展专项整治25次，挽回经济损失92.47万元，推动出台惠企利民措施81项，拨付惠企资金3.196亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 张慧茹）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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