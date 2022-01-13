充实过暑假！百名学生参加宜阳暑期少儿公益培训班

7月11日起，2022年宜阳县文化馆暑期少儿公益培训班正式开班授课，共吸引近百名学生前来参加培训，让群众不花钱就能享受到家门口的文化惠民福利。

美术、书法......7月11日起，2022年宜阳县文化馆暑期少儿公益培训班正式开班授课，共吸引近百名学生前来参加培训，让群众不花钱就能享受到家门口的文化惠民福利。

7月14日，记者在宜阳县文化馆看到，舞蹈班里热闹非凡，学生们仔细聆听，在老师的指引下正在练习一个个动作；而一旁的美术班上，孩子正在专心致志创作美术作品，一个年龄较小的学员正在涂色，一幅色彩明快的作品即将完成。

宜阳县实验小学的李蕊是舞蹈班上最大的学生，她说自己特别喜欢舞蹈，知道暑期文化馆有培训班，便立即报了名，“因为学习舞蹈不仅可以塑造形体美，让自身动作更协调，还可以锻炼毅力，提高自身的身体素质，陶冶心性。”

不仅学生喜欢，家长们对于暑期少儿培训班的开设，也是赞不绝口，家长王女士说：“这个培训班，师资团队也非常不错。不仅丰富了孩子们暑假生活，也起到了积极的引导作用。”

值得一提的是，少儿美术公益培训班美术老师马晓阳，毕业于四川美术学院，多次参加国家级，省市级美术作品展，2015年获得陈伯吹国际儿童文学奖原创插画展优秀奖，2021年创作的《洛神-翩若惊鸿宛若游龙》获得河南省第26届新人新作展，常年投入志愿服务事业，为全县少年儿童提供免费美术培训服务。本次课程针对少儿美术课程进行改编和再创造，对小朋友的创意性思维进行训练，利用最简单的工具，针对少儿的思维训练，锻炼小朋友的想象力，观察力和解决问题的能力，从而潜移默化的影响孩子的智力发展，让小朋友在未来有更多的可能性。

宜阳县文化馆工作人员寇俊红告诉记者，为了推进公共文化服务体系建设，丰富少儿暑期文化活动，县文化馆拓宽免费开放服务项目，集中全县优秀的文艺骨干教师授课，为辖区未成年人的文化生活提供了良好的社会平台。

通过培训，激发小朋友们对文化活动的热爱，坚持群众文化为群众，让群众乐享宜阳县文化惠民福利。