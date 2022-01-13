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选址确定！洛阳人力资源产业园先行区（核心园）落户洛龙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 11:34

　　洛阳人力资源产业园先行区(核心园)选址洛龙！14日，记者从洛龙区获悉，洛阳人力资源产业园先行区(核心园)落户洛龙区，选址定在开元大道上的炎黄科技园，助力洛龙打造青年友好型城市先行区。

　　按照洛阳市委市政府建设青年友好型城市、平台型创新城市部署要求，洛阳正在加快深化要素市场化配置改革，健全统一规范的人力资源市场，促进人才要素自主有序流动，不断提高要素配置效率。

　　据悉，该产业园立足洛阳市当前需要与长远规划，采取市区两级共建的模式建设，力争到2025年基本建成“一核心+X分园区”的洛阳人力资源服务产业园发展布局。

　　按照计划，该园区全部建成并稳定运营后，预计可容纳各类大中型人力资源服务企业300余家，每年可为超过80万家(次)用人单位提供人力资源服务。

　　洛龙区相关负责人表示，将锚定“打造区域一流、国内领先的国家级人力资源服务产业园”总目标，发挥区位、经济、行业优势，强化产业创新、政策体系支撑，努力打造一个服务全市、辐射周边的人力资源产业综合体。

　　下一步，洛龙区将高标准筹建洛阳人力资源产业园，引进高潜力人力资源企业入驻，力争培育一批领军型人力资源服务机构，将洛阳人力资源产业园建设成集聚产业、拓展业态、孵化企业、培育市场的人才智力集聚地，为建强副中心、形成增长极提供强有力人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 谢芳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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