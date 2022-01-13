近期洛阳持续少雨 市气象局将适时开展人工增雨

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期洛阳持续少雨，市区内比较干燥，请问能否实施人工降雨？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期洛阳持续少雨，市区内比较干燥，请问能否实施人工降雨？

市气象局回复：由于近期我市持续少雨，土壤出现轻-重度干旱。据气象资料分析，未来一周受副高摆动影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气象部门高度关注每次降雨天气过程，在达到人工增雨条件时将开展增雨作业。

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