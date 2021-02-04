洛阳外卖小哥付晓锋捐献造血干细胞救白血病患儿

13日，洛阳26岁的美团外卖小哥付晓锋成功为一位血液病患儿捐献造血干细胞，成为洛阳首例捐献造血干细胞的外卖小哥。
13日，洛阳26岁的美团外卖小哥付晓锋成功为一位血液病患儿捐献造血干细胞，成为洛阳首例捐献造血干细胞的外卖小哥。
13日，洛阳26岁的美团外卖小哥付晓锋成功为一位血液病患儿捐献造血干细胞，成为洛阳首例捐献造血干细胞的外卖小哥。
当日，在洛阳市中心医院血液科病房，记者见到正在捐献造血干细胞的付晓锋，因为长期户外工作看起来极为成熟稳重，与实际年龄并不相仿。
我们聊天中得知，26岁的付晓锋是嵩县田湖镇陆浑村人，目前在美团外卖做一名骑手，平时在西工区和涧西区部分片区送外卖。因为父亲是名村医，他打小知道献血的重要性，刚满18岁时就在洛阳市区完成第一次献血，后来外出务工多年间每到一处就会找找献血屋，至今已经献血达37次，献血城市更是遍布江苏、河南、四川等多地。
“2018年，我在江苏昆山一家电子厂工作时，参加了单位组织的献血活动，听说加入中华骨髓库也能救人就报名了。没想到时隔4年，我在送外卖时接到红十字会电话通知，初配成功了！”付晓锋认为，不管是无偿献血还是捐献造血干细胞，对身体没什么影响，还能救人一命，做这样的事情不需要其他理由。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605