洛阳外卖小哥付晓锋捐献造血干细胞救白血病患儿

13日，洛阳26岁的美团外卖小哥付晓锋成功为一位血液病患儿捐献造血干细胞，成为洛阳首例捐献造血干细胞的外卖小哥。

13日，洛阳26岁的美团外卖小哥付晓锋成功为一位血液病患儿捐献造血干细胞，成为洛阳首例捐献造血干细胞的外卖小哥。

当日，在洛阳市中心医院血液科病房，记者见到正在捐献造血干细胞的付晓锋，因为长期户外工作看起来极为成熟稳重，与实际年龄并不相仿。

我们聊天中得知，26岁的付晓锋是嵩县田湖镇陆浑村人，目前在美团外卖做一名骑手，平时在西工区和涧西区部分片区送外卖。因为父亲是名村医，他打小知道献血的重要性，刚满18岁时就在洛阳市区完成第一次献血，后来外出务工多年间每到一处就会找找献血屋，至今已经献血达37次，献血城市更是遍布江苏、河南、四川等多地。

“2018年，我在江苏昆山一家电子厂工作时，参加了单位组织的献血活动，听说加入中华骨髓库也能救人就报名了。没想到时隔4年，我在送外卖时接到红十字会电话通知，初配成功了！”付晓锋认为，不管是无偿献血还是捐献造血干细胞，对身体没什么影响，还能救人一命，做这样的事情不需要其他理由。