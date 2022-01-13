孟津十里头村：尝了葡萄甜 又扮乡村美

13日，在洛阳市孟津区送庄镇十里头村，葡萄种植户薛润萍望着一串串玛瑙般的葡萄，喜悦之情溢于言表。
13日，在洛阳市孟津区送庄镇十里头村，葡萄种植户薛润萍望着一串串玛瑙般的葡萄，喜悦之情溢于言表。
13日，在洛阳市孟津区送庄镇十里头村，葡萄种植户薛润萍望着一串串玛瑙般的葡萄，喜悦之情溢于言表。她说：“眼下葡萄正处于转色期，颜色已经开始由绿变紫，很快就能成熟上市。”
薛润萍种了5亩多葡萄，有夏黑、巨峰、阳光玫瑰等品种。她说：“管理得当，每亩能收获2000斤，比出去打工强得多。”如今，在十里头村，像薛润萍一样，从事特色种植的村民不在少数，而且越来越多外地人来到这里创业。
在十里头村村集体大棚内，新农人赵艳丽正在仔细查看火龙果长势。此前，赵艳丽一直从事人力资源工作，3年前她来到十里头村，干起了休闲农业。“我们主打采摘，周边交通便利，区位优势明显，而且可以直接租赁村里建好的大棚，投资压力也小。”赵艳丽说。
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