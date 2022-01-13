洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

14年坚守，这位洛阳乡村邮递员“邮路”能绕地球4圈！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 10:35

　　“这是镇上今年收到的第一封大学入学通知书，看着村里的孩子有出息，我也跟着高兴。”13日，在洛阳市偃师区山化镇邮政所，邮递员孟红英一边分拣邮件，一边与记者分享她这几天的兴奋心情。

　　1977年出生的孟红英每天奔波在6个行政村30多个自然村、30多公里的邮路上。严寒酷暑，她坚守这条邮路14年，从没有丢失和损坏过一个邮件，更没有轻易放弃任何一个疑难邮件。

　　早上6：30，孟红英准时到达邮政所；半个小时完成400份报纸地分拣后送报，同时收取寄出邮件，赶在第一辆邮车到达前回邮政所；上午10：00邮车准时抵达，开始分拣快递；上午11:00，匆匆在食堂吃午饭开始送件。

　　“每天大概有200多件快递，如果遇上双十一、双十二，要带着干粮在路上解决午饭。”孟红英告诉记者，起初，她骑着自行车送件，有次山里下起大雪，路面结冰，她只好推着自行车在泥泞的山路里行走。为了准时送件，她索性推着自行车艰难地前行十几公里，到老乡家时鞋子已经湿透，双脚冻得没了知觉。

　　“工作虽辛苦，但我传递的不只是邮件更是爱。”孟红英告诉记者，邮件能让老人体会到孩子的关怀，让孩子感受到父母的爱。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10方面49项！洛阳发布稳经济一揽子政...
  • 平遥至洛阳高速纳入国家规划
  • 江凌与中信集团党委书记、董事长朱鹤...
  • 洛阳市疫情防控指挥部办公室：17日前...
  • 龙门石窟研究院邀您共同见证卢舍那大...
  • 因疫情防控不力 伊滨区3家商户被关停
  • 尽显速度与激情！极限飞盘在洛阳悄然...
  • 我市与豫信电科集团签署战略合作协议 ...
  • 全市产业发展观摩推进会召开
  • 西工区体育场路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    雨中长春花

    洁白的荷花

    一组小品

    初到老君山
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605