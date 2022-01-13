14年坚守，这位洛阳乡村邮递员“邮路”能绕地球4圈！

“这是镇上今年收到的第一封大学入学通知书，看着村里的孩子有出息，我也跟着高兴。”13日，在洛阳市偃师区山化镇邮政所，邮递员孟红英一边分拣邮件，一边与记者分享她这几天的兴奋心情。

“这是镇上今年收到的第一封大学入学通知书，看着村里的孩子有出息，我也跟着高兴。”13日，在洛阳市偃师区山化镇邮政所，邮递员孟红英一边分拣邮件，一边与记者分享她这几天的兴奋心情。

1977年出生的孟红英每天奔波在6个行政村30多个自然村、30多公里的邮路上。严寒酷暑，她坚守这条邮路14年，从没有丢失和损坏过一个邮件，更没有轻易放弃任何一个疑难邮件。

早上6：30，孟红英准时到达邮政所；半个小时完成400份报纸地分拣后送报，同时收取寄出邮件，赶在第一辆邮车到达前回邮政所；上午10：00邮车准时抵达，开始分拣快递；上午11:00，匆匆在食堂吃午饭开始送件。

“每天大概有200多件快递，如果遇上双十一、双十二，要带着干粮在路上解决午饭。”孟红英告诉记者，起初，她骑着自行车送件，有次山里下起大雪，路面结冰，她只好推着自行车在泥泞的山路里行走。为了准时送件，她索性推着自行车艰难地前行十几公里，到老乡家时鞋子已经湿透，双脚冻得没了知觉。

“工作虽辛苦，但我传递的不只是邮件更是爱。”孟红英告诉记者，邮件能让老人体会到孩子的关怀，让孩子感受到父母的爱。