最新要求！关于普通话水平测试

2022年普通话水平测试定于7月15—19日进行，7月13日洛阳市教育局微信公众号发布消息，按照我市疫情防控最新要求，参加普通话水平测试的考试人员必须满足以下条件。

2022年普通话水平测试定于7月15—19日进行，7月13日洛阳市教育局微信公众号发布消息，按照我市疫情防控最新要求，参加普通话水平测试的考试人员必须满足以下条件：

1.尚在考点以外地区的考生应密切关注疫情防控动态及相关要求，考生在考前7天内有中高风险地区旅居史、境外人员接触史，以及出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎、肌痛和腹泻等不适症状的考生，不得参加考试，如有隐瞒或谎报行为、妨碍开展防疫工作造成严重后果的考生，按照有关有关规定追究其责任。

2.考生进入考点应佩戴医用及以上级别防护口罩并自觉接受体温检测，同时须凭准考证、身份证及“通信大数据行程卡”“核酸检测阴性结果报告”(48小时内由正规医疗机构出具的电子版或纸质版“核酸检测报告”)并现场签订“考生防疫承诺书”方可进入考点。如体温达到或超过37.3℃，出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退、结膜炎、肌痛和腹泻等不适症状，应立即向现场工作人员报告，并听从安排。

3.考生进入考点后，不得随意走动。候考期间，应尽量与他人保持1米以上距离，避免近距离接触和交谈。在考试过程中，自行选择是否佩戴医用及以上级别防护口罩；

4.考生应自觉配合考点防疫要求，要对提供的“通信大数据行程卡”和“核酸检测报告”等证明材料的真实性负责，并承担因不实行为造成的后果，接受相应处理。

5.考试结束时，考生应按工作人员的指令，有序错峰离场，不得拥挤，保持人员间距，不得在考点内滞留。

6.因疫情复杂多变，考生要充分做好提前准备，进入倒计时备考状态，确保安全准时参加考试。⑥