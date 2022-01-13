@洛阳考生！我省2022年特岗教师招聘考试（笔试）推迟

参加省2022年特岗教师招聘考试（笔试）的洛阳考生注意了，7月13日河南省教育厅微信公众号发布消息，推迟原定于7月17日举行的全省特岗教师招聘考试(笔试)。
参加省2022年特岗教师招聘考试（笔试）的洛阳考生注意了，7月13日河南省教育厅微信公众号发布消息，推迟原定于7月17日举行的全省特岗教师招聘考试(笔试)。
参加省2022年特岗教师招聘考试（笔试）的洛阳考生注意了，7月13日河南省教育考试院官方网站发布公告，推迟原定于7月17日举行的全省特岗教师招聘考试(笔试)。公告原文如下：
关于推迟河南省2022年特岗教师招聘考试(笔试)时间的公告
根据我省疫情防控形势变化，为切实保障广大考生及考试工作人员的身体健康和生命安全，经研究决定推迟原定于7月17日举行的全省特岗教师招聘考试(笔试)。考试时间将根据全省疫情防控情况另行通知。请广大考生密切关注河南省教育考试院、河南省特岗教师招聘网站公告，及时了解最新考试安排。
因疫情防控推迟考试给各位考生带来不便，敬请谅解，感谢广大考生的理解、支持和配合！
河南省教育考试院
2022年7月13日
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