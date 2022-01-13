省人大调研组来洛调研湿地保护工作

12日至13日，省人大常委会副主任穆为民带领调研组来洛，就湿地保护工作开展实地调研。 12日至13日，省人大常委会副主任穆为民带领调研组来洛，就湿地保护工作开展实地调研。 省人大环资委副主任委员刘金山、省人大常委会副秘书长高欣、省人大常委会环资工委副主任邵良及省林业局相关负责同志参加调研。市领导王琰君、张献宇参加活动。 调研组一行先后来到孟津区黄河北岸湿地恢复区、伊川县伊河国家湿地公园、嵩县陆浑湖国家湿地公园等地，听取相关工作汇报，察看湿地保护成效。 穆为民对洛阳湿地保护工作成效给予肯定。穆为民强调，要提高政治站位，坚决扛牢黄河流域生态保护和高质量发展的政治责任，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，把良好生态作为最普惠的民生福祉，守好生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，持续打造人与自然和谐共生的湿地生态系统。要强化精准施策，紧密结合洛阳湿地保护实际，针对滩涂湿地、湖泊湿地、河流湿地等分类研究制定保护措施，进一步理顺管理机制，明确各级各相关部门主体责任，推动形成全流域、全方位的湿地保护格局。要筑牢法治保障，强化洛阳生态环保领域法规与上位法的有效衔接，加大法律法规宣传力度，严厉打击保护区内水产养殖、非法采砂等违法行为，确保湿地保护法和省湿地保护条例落地见效，为黄河流域生态保护和高质量发展提供强有力的法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 梁火砺)