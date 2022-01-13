一片冰心在玉壶（诗画河洛）

“乡书何处达？归雁洛阳边”“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”……洛阳，是当之无愧的诗都，千百年来，李白、杜甫、白居易、王昌龄、李商隐、杜牧等大诗人留下了无数思洛、怀洛、感洛、颂洛的瑰丽诗篇，勾画出一个诗情画意、令人向往的洛阳。

“乡书何处达？归雁洛阳边”“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”……洛阳，是当之无愧的诗都，千百年来，李白、杜甫、白居易、王昌龄、李商隐、杜牧等大诗人留下了无数思洛、怀洛、感洛、颂洛的瑰丽诗篇，勾画出一个诗情画意、令人向往的洛阳。今起开设《诗画河洛》栏目，品味诗词里蕴藏的真情故事、人文典故，感受洛阳的悠长韵味。

“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”这首唐代大诗人王昌龄的送别诗，几乎家喻户晓。读着这首诗，眼前似乎浮现出诗人与友人依依不舍的送别画面。

“楼以文显”，这首《芙蓉楼送辛渐》使芙蓉楼天下闻名。芙蓉楼坐落在江苏镇江，原建于古镇江城内的月华山上，为东晋刺史王恭所建，唐时犹存。

这首诗约作于天宝年间王昌龄出为江宁(今南京市)丞时。辛渐是王昌龄的朋友，当时拟由镇江渡江，取道扬州，北上洛阳。王昌龄陪他从江宁到镇江，然后在芙蓉楼分别。

当时诗人正遭谤议，送别挚友之际，以冰心玉壶自表心迹。

冰心玉壶，古代文人常用作比喻人品高洁。南北朝诗人鲍照的乐府诗《代白头吟》中有“直如朱丝绳，清如玉壶冰”的诗句，开冰壶比喻之先。

唐代名相姚崇写过《冰壶诫》，引用“吴隐酌泉”“庞参致水”两个典故，借物喻理，告诫官员应有冰壶之德，表里如一，内外洁净，冰清玉洁。

自姚崇作《冰壶诫》以来，盛唐诗人如王维、崔颢、李白等都曾以冰壶自励，颂扬光明磊落、表里澄澈的品格。王昌龄托辛渐给洛阳亲友带去的口信不是通常的平安竹报，而是表达自己冰清玉洁、坚持操守的信念，大有深意。

这首诗浑然天成，余韵无穷，在当时即名噪天下，成为文人宴饮时歌妓竞相吟唱的名篇。

可惜，以冰壶自喻的诗人并没等来施展抱负的机会。王昌龄在江宁丞任上一干就是八年，后自江宁丞贬为龙标(今湖南黔阳)尉，再被流放岭南。

安史之乱爆发，王昌龄回乡避难，在途经亳州(今安徽亳州)时，被亳州刺史闾丘晓杀害。闾丘晓为何杀害王昌龄？据史家分析是妒才嫉能。

一颗明亮的星星，就此从唐代诗歌的天空陨落，令人扼腕。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）