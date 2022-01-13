这个小子有前途（“隋唐里坊故事”之仁和坊）

近日，洛阳隋唐里坊夏日星光夜市开市，洛阳人夏夜休闲又添新去处。

近日，洛阳隋唐里坊夏日星光夜市开市，洛阳人夏夜休闲又添新去处。

这个夜市位于洛河南岸的隋唐洛阳城里坊区遗址中心地带，离洛阳博物馆很近。我们今天要说的仁和坊，位于隋唐洛阳城南部，旧址在今洛龙区安乐镇郑村一带。

在一千多年前的唐代，仁和坊挨着长夏门——隋唐洛阳城外郭城东南门，出了门就是郊区，远离闹市，偏僻幽静。

坊内住过兵部侍郎，住过礼部尚书，不过在后世的历史书里，这些高官政要的名气加起来也比不上一个科考失意的小青年——“诗鬼”李贺。

洛阳城的神童

李贺，字长吉，乃唐朝中期的浪漫主义诗人，公元790年生在河南府福昌县昌谷乡(今宜阳县)，是咱洛阳老乡。宜阳三乡的连昌河畔有李贺故里碑，当地人皆知李贺名号。

尽管这个已故去一千多年的洛阳老乡生前并未有甚功名，而且只活了二十来岁，但他写的诗好啊，譬如“天若有情天亦老”“雄鸡一声天下白”。

史书里说，李贺是李唐宗室的后裔，算得上是皇室宗亲，他亦引以为荣。可惜他家是皇室的穷亲戚，日子过得紧紧巴巴，比人们想象中的皇亲国戚差远了。

洛阳城里贵人多、机会多，李家人想进城发展，无奈洛阳物价高昂、寸土寸金，颇难立足。李家人买不起城里的好房子，只能厚着脸皮拜托亲戚把仁和坊的房子暂借给他们住。

还好，李贺有才。

据《新唐书·李贺传》记载，李贺才思敏捷，7岁便能写诗文，擅长“疾书”，写得又快又好，令人惊叹。洛阳隋唐史学者王恺在《隋唐里坊春秋》一书中提到，当时的文坛大腕韩愈听闻洛南有个神童，便在得意门生皇甫湜(音同十)的陪同下去了仁和坊，专程到李家拜访，让小李现场赋诗。

小李身材细瘦，“通眉长爪”，连心眉，胳膊长手长，看起来弱不禁风，笔下却气势如虹。他以贵客来访为题，“援笔辄就”，写了一首《高轩过》，什么“马蹄隐耳声隆隆，入门下马气如虹”，什么“我今垂翅附冥鸿，他日不差蛇作龙”，既巧妙地恭维了韩愈一番，又自信地表扬了自己一下。

韩愈乃“唐宋八大家”之一，识才，爱才。他读罢此诗，惊喜不已，直夸小李了不得。坊间小道消息，后来，韩愈曾把李贺带到自己府上住了一阵子，还亲自给李贺梳头，教他作诗。得到大腕点拨，李贺进步神速，15岁时便已名扬京洛。

别人家的“学霸”

韩愈是唐代高官，曾以国子监博士身份分司东都，掌管洛阳。他比李贺大二十多岁，但这俩人都是文学爱好者，挺能聊得来，并时常走动。

18岁那年，李贺骑着小毛驴，揣着诗集去找韩愈，想请韩愈帮他宣传宣传。

韩愈忙了一天，本已累瘫在了床上，一读小李的诗，他立马精神起来。这首诗叫《雁门太守行》，诗中写道：“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意，提携玉龙为君死。”

描写将士上阵杀敌、保家卫国的画面，本来是灰色写实片，却被李贺描写成了绚丽魔幻片：敌兵滚滚而来，犹如黑云翻卷，意欲摧倒城墙；将士们保家卫国奔赴沙场，铠甲在阳光的照射下闪烁金光……

韩愈拍案赞叹：老天爷呀，小李写得真美！

李贺并没上过战场，咋能写得这么好呢？晚唐诗人李商隐对此专门做过研究。

李贺有个姐姐嫁到了王家。李商隐娶了王家的闺女，也算是李贺的远房亲戚。

据李商隐回忆，李贺自打搬到洛阳仁和坊，每天一大早就骑驴出游，寻觅写诗的灵感，有个小书童背着一个旧锦囊随行。李贺骑着驴，一边看风景一边冥思苦想，琢磨出一两句好诗，就随手记下来投入囊中，晚上回家集中整理，焚膏继晷，十分刻苦。

李贺他娘晚上叫婢女帮儿子收拾锦囊，见满袋子都是诗文，心疼不已：“我儿这是要呕出心血才算完呀！”别人家的父母是逼着儿子写作业，李贺这种学霸无须扬鞭自奋蹄，自我加压做功课，真让家长们羡慕。

可惜的是，如此勤奋有才华的李贺，后来因为资格审查没过关，不能参加科举考试。

诗人的不幸乃后人之幸。正如咱的另一位洛阳老乡“诗圣”杜甫所说，“文章憎命达”，磨难催发诗情，李贺若是中了状元当了官，高高在上，政务缠身，缺少生活体验，恐怕也写不出这么多流传千古的好诗了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）