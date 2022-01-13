洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这个小子有前途（“隋唐里坊故事”之仁和坊）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.14 08:10

　　近日，洛阳隋唐里坊夏日星光夜市开市，洛阳人夏夜休闲又添新去处。

　　这个夜市位于洛河南岸的隋唐洛阳城里坊区遗址中心地带，离洛阳博物馆很近。我们今天要说的仁和坊，位于隋唐洛阳城南部，旧址在今洛龙区安乐镇郑村一带。

　　在一千多年前的唐代，仁和坊挨着长夏门——隋唐洛阳城外郭城东南门，出了门就是郊区，远离闹市，偏僻幽静。

　　坊内住过兵部侍郎，住过礼部尚书，不过在后世的历史书里，这些高官政要的名气加起来也比不上一个科考失意的小青年——“诗鬼”李贺。

　　洛阳城的神童

　　李贺，字长吉，乃唐朝中期的浪漫主义诗人，公元790年生在河南府福昌县昌谷乡(今宜阳县)，是咱洛阳老乡。宜阳三乡的连昌河畔有李贺故里碑，当地人皆知李贺名号。

　　尽管这个已故去一千多年的洛阳老乡生前并未有甚功名，而且只活了二十来岁，但他写的诗好啊，譬如“天若有情天亦老”“雄鸡一声天下白”。

　　史书里说，李贺是李唐宗室的后裔，算得上是皇室宗亲，他亦引以为荣。可惜他家是皇室的穷亲戚，日子过得紧紧巴巴，比人们想象中的皇亲国戚差远了。

　　洛阳城里贵人多、机会多，李家人想进城发展，无奈洛阳物价高昂、寸土寸金，颇难立足。李家人买不起城里的好房子，只能厚着脸皮拜托亲戚把仁和坊的房子暂借给他们住。

　　还好，李贺有才。

　　据《新唐书·李贺传》记载，李贺才思敏捷，7岁便能写诗文，擅长“疾书”，写得又快又好，令人惊叹。洛阳隋唐史学者王恺在《隋唐里坊春秋》一书中提到，当时的文坛大腕韩愈听闻洛南有个神童，便在得意门生皇甫湜(音同十)的陪同下去了仁和坊，专程到李家拜访，让小李现场赋诗。

　　小李身材细瘦，“通眉长爪”，连心眉，胳膊长手长，看起来弱不禁风，笔下却气势如虹。他以贵客来访为题，“援笔辄就”，写了一首《高轩过》，什么“马蹄隐耳声隆隆，入门下马气如虹”，什么“我今垂翅附冥鸿，他日不差蛇作龙”，既巧妙地恭维了韩愈一番，又自信地表扬了自己一下。

　　韩愈乃“唐宋八大家”之一，识才，爱才。他读罢此诗，惊喜不已，直夸小李了不得。坊间小道消息，后来，韩愈曾把李贺带到自己府上住了一阵子，还亲自给李贺梳头，教他作诗。得到大腕点拨，李贺进步神速，15岁时便已名扬京洛。

　　别人家的“学霸”

　　韩愈是唐代高官，曾以国子监博士身份分司东都，掌管洛阳。他比李贺大二十多岁，但这俩人都是文学爱好者，挺能聊得来，并时常走动。

　　18岁那年，李贺骑着小毛驴，揣着诗集去找韩愈，想请韩愈帮他宣传宣传。

　　韩愈忙了一天，本已累瘫在了床上，一读小李的诗，他立马精神起来。这首诗叫《雁门太守行》，诗中写道：“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意，提携玉龙为君死。”

　　描写将士上阵杀敌、保家卫国的画面，本来是灰色写实片，却被李贺描写成了绚丽魔幻片：敌兵滚滚而来，犹如黑云翻卷，意欲摧倒城墙；将士们保家卫国奔赴沙场，铠甲在阳光的照射下闪烁金光……

　　韩愈拍案赞叹：老天爷呀，小李写得真美！

　　李贺并没上过战场，咋能写得这么好呢？晚唐诗人李商隐对此专门做过研究。

　　李贺有个姐姐嫁到了王家。李商隐娶了王家的闺女，也算是李贺的远房亲戚。

　　据李商隐回忆，李贺自打搬到洛阳仁和坊，每天一大早就骑驴出游，寻觅写诗的灵感，有个小书童背着一个旧锦囊随行。李贺骑着驴，一边看风景一边冥思苦想，琢磨出一两句好诗，就随手记下来投入囊中，晚上回家集中整理，焚膏继晷，十分刻苦。

　　李贺他娘晚上叫婢女帮儿子收拾锦囊，见满袋子都是诗文，心疼不已：“我儿这是要呕出心血才算完呀！”别人家的父母是逼着儿子写作业，李贺这种学霸无须扬鞭自奋蹄，自我加压做功课，真让家长们羡慕。

　　可惜的是，如此勤奋有才华的李贺，后来因为资格审查没过关，不能参加科举考试。

　　诗人的不幸乃后人之幸。正如咱的另一位洛阳老乡“诗圣”杜甫所说，“文章憎命达”，磨难催发诗情，李贺若是中了状元当了官，高高在上，政务缠身，缺少生活体验，恐怕也写不出这么多流传千古的好诗了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10方面49项！洛阳发布稳经济一揽子政...
  • 平遥至洛阳高速纳入国家规划
  • 江凌与中信集团党委书记、董事长朱鹤...
  • 洛阳市疫情防控指挥部办公室：17日前...
  • 龙门石窟研究院邀您共同见证卢舍那大...
  • 因疫情防控不力 伊滨区3家商户被关停
  • 尽显速度与激情！极限飞盘在洛阳悄然...
  • 我市与豫信电科集团签署战略合作协议 ...
  • 全市产业发展观摩推进会召开
  • 西工区体育场路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    雨中长春花

    洁白的荷花

    一组小品

    初到老君山
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605